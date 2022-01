Roma, 16 gennaio 2022 - Bollettino con i dati del giorno sull'epidemia di Covid in Italia, con i numeri delle Regioni e Ministero della Salute. Ieri sono state fatte 92mila prime dosi di vaccino: il dato più alto dall'inizio della quarta ondata. Complessivamente sono state somministrate 120 milioni di dosi da inizio campagna e sono 49.095.966 gli italiani over 12 che hanno fatto una dose o sono guariti da massimo 6 mesi.

Covid, Sileri: "Modifiche al bollettino entro due settimane"

Emerge intanto che l'epidemia segue andamenti diversi nelle 107 province italiane, 7 delle quali sono al picco e 28 lo hanno già raggiunto, mentre in 40 si registra una crescita frenata; in altre 13 province si rileva una crescita di tipo lineare e in 19 l'incidenza è rapidamente aumentata: lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani dell'Istituto 'M.Picone' del Cnr, basate sulle differenze settimanali della curva dell'incidenza dei positivi nelle 107 province. Quelle che hanno raggiunto il picco sono per lo più in Toscana e Umbria dove, a livello regionale, si è superato da poco il picco che è ora in Lombardia e Abruzzo.

E il direttore di Oms Europa Hans Kluge a 'Mezz'ora in più' su Rai 3 ha spiegato che "in paesi come l'Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando moltissimo al picco" della variante Omicron. Kluge ha sottolienato: "Molto probabile che il picco in Europa arrivi prima di quanto previsto", ossia "entro 2-3 settimane". Poi ha lodato la strategia del governo e del ministro della Salute Roberto Speranza contro la pandemia. "La strada seguita dall'Italia è quella giusta, con le vaccinazioni, le terze dosi, le mascherine", ha detto, sottolineando poi che le "scuole devono essere le ultime a chiudere".

Tamponi e mascherine: stangata di 4.800 euro a famiglia

Sommario

Quarantena con terza dose: cosa fare se positivi o contatto stretto

Le Regioni / Emilia-Romagna

Sono 16.408 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore a fronte di 59.188 tamponi eseguiti. A questi numeri comunicati al ministero della Salute, spiega la Regione, vanno aggiunti 952 nuovi casi registrati a Piacenza e provincia da ieri, che per un problema di rilevamento non è stato possibile caricare e che verranno recuperati nei prossimi giorni. Il totale complessivo odierno sarebbe di 17.360 casi. I decessi sono 20. Quanto ai pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive, questi sono 149, tre in meno rispetto a ieri: sul totale, 94 non sono vaccinati, il 63,1%, mentre 55 sono vaccinati con ciclo completo. I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono invece 2.394, 61 in più rispetto a ieri. Tornando alla situazione dei contagi: Bologna è in testa con 3.159 casi, seguita da Modena (2.623), Parma (1.774), Rimini (1.628), Reggio Emilia (1.622), Ravenna (1.600), Ferrara (1.300), Cesena (1.173), Forlì (870,), dal Circondario Imolese (647) e Piacenza (12, cui si aggiungono i 952 nuovi casi non ancora registrati)

I nuovi contagi da Covid in Veneto nelle ultime 24 ore sono 13.094, mentre sono 15 le vittime. Il totale degli attualmenti positivi si attesta su 252.942 unità. Nei reparti medici sono ricoverati 1.735 pazienti Covid (-18), nelle terapie intensive 198 (-7).

"Oggi nel Lazio su 22.651 tamponi molecolari e 71.035 tamponi antigenici per un totale di 93.686 tamponi, si registrano 12.994 nuovi casi positivi, sono 6 i decessi, 1.748 i ricoverati (+14), 204 le terapie intensive ( = ) e +4.225 i guariti". Lo comunica l'assessore alla Salute della Regione, Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,8%. I casi a Roma città - aggiunge - sono a quota 6.406".

Sono 10.287 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 32 decessi: 12 uomini e 20 donne con un'età media di 81,9 anni. Continuano a crescere i ricoveri che arrivano a 1.368 (19 in più rispetto a ieri), 127 dei quali in terapia intensiva (+4).

In Puglia sono stati registrati 54.677 test e 8.384 nuovi casi: 2.621 in provincia di Bari, 875 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 852 in quella di Brindisi, 1.210 in provincia di Foggia, 1.572 in provincia di Lecce, 1.162 in provincia di Taranto nonche' 61 residenti fuori regione e 31 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 4 decessi.

Sono 4.923 i nuovi positivi nelle Marche. Il tasso di incidenza sale a 1.459,83 su 100mila abitanti. Sono 17.126 i tamponi analizzati, 598 i positivi sintomatici e 1.255 in casi in fase di approfondimento epidemiologico Secondo l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, si sta recuperando il tracciamento, mentre dal punto di vista epidemiologico lo studio sull'andamento dell'incidenza (con la vecchia modalità) evidenzia "una prima flessione dell'incidenza (circa 17% sulla settimana passata), quindi il raggiungimento del plateau epidemico".

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.594 tamponi molecolari sono stati rilevati 552 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 15,36%. Sono inoltre 15.908 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.441 casi (15,34%).Per un totale dunque di 2.993 nuovi casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti a 373. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 9 persone.

In Valle d'Aosta 461 nuovi casi.