Roma, 17 agosto 2021 - È atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino con i dati del ministero della Salute su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive che ci aggiornerà sull'andamento del Covid in un'Italia che sta molto probabilmente vivendo l'ultima settimana in zona bianca. Da lunedì prossimo infatti i colori delle regioni potrebbero cambiare. La Sicilia è a un passo dalla zona gialla: incidenza e tasso di occupazione dei reparti ordinari sono già oltre la soglia massima e le terapie intensive sfiorano il parametro limite.

Intanto resta al centro del dibattito la terza dose di vaccino. Negli Usa, per contrastare l'indebolirsi dell'immunità e la variante Delta, è previsto l'annuncio ufficiale entro questa settimana e l'avvio delle somministrazioni dopo la metà di settembre che riguarderanno praticamente tutti gli americani. E i primi dati resi noti dalle aziende Pfizer e BioNTech confermano la necessità di un richiamo: dopo la terza dose infatti si osservano livelli di anticorpi neutralizzanti "significativamente più alti contro il virus Sars-CoV-2 iniziale (wild type) e contro le varianti Beta e Delta, rispetto ai livelli osservati dopo il ciclo vaccinale a due dosi".

Il bollettino del 16 agosto

Ancora cinque morti per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore secondo il report giornaliero che riferisce di altri 396 nuovi casi di positivi (età media 37 anni). Gli attualmente positivi sono oggi in lieve calo a 12.274 totali (-0,9%). Tra loro i ricoverati sono 347 (+13 persone su ieri, +3,9%) di cui 38 in terapia intensiva (+1). Altre 11.927 persone positive sono in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi.

In Veneto continuano ad aumentare di giorno in giorno i ricoveri Covid (tre su quattro riguardano non vaccinati). Nelle ultime 24 ore si contano 422 positivi su 42.626 tamponi, con un'incidenza dello 0,99%. I ricoverati invece sono 244, cioè 23 in più da ieri.

Oggi in Puglia dall'analisi di 13.287 test sono stati individuati 165 casi positivi: 19 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 33 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 59 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Inoltre sono stati registrati 2 decessi. Attualmente sono 4.201 le persone positive: 137 sono ricoverate, 23 in terapia intensiva.

Umbria

Balzo avanti dei ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 49, 11 in più rispetto a ieri, quattro dei quali (+2) nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 135 nuovi positivi e 92 guariti, mentre restano invariati a 1.426 i morti. I tamponi analizzati sono stati 2.721 e 4.656 i test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 1,8%. Gli attualmente positivi sono 2.214, 43 in più rispetto a ieri.

Le altre regioni

In Alto Adige 55 nuovi positivi.