Roma, 11 giugno 2020 - Saranno comunicati dalle 18 i dati di oggi, 11 giugno, sulla diffusione dell'epidemia di Coronavirus in Italia, dopo che ieri p stato registrato un calo dei contagi ma un aumento delle vittime. La Protezione civile diffonderà il consueto bollettino con gli aggiornamenti su nuovi casi, decessi e guariti, mentre il professore Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell'Università di Pisa a capo della task force pugliese per l'emergenza Coronavirus, fa sapere che "stiamo notando nelle ultime settimane un aumento di asintomatici" in Puglia, con percentuali anche "oltre il 90%" dei casi.

Lombardia

Risalgono i contagi in Lombardia, dove oggi sono stati registrati 252 nuovi positivi con 25 morti. Dall'inizio dell'epidemia ci sono stati 90.932 casi e 16.374 vittime. I tamponi effettuati sono stati 13.376 (858.994 in totale), con un rapporto giornaliero rispetto ai positivi dell'1,9%. I guariti/dimessi sono 744 (57.218 in totale), mentre gli attualmente positivi calano di 517 unità a 17.340. Ieri, con 9.305 tamponi, i positivi erano stati 99 e i decessi 32.

Emilia Romagna

Belle notizie arrivano invece dall'Emilia-Romagna, dove per la prima volta da inizio epidemia non è stato registrato nessun nuovo decesso. Il numero complessivo dei morti resta dunque fermo al dato di ieri, 4.192. Venticinque i nuovi positivi, di cui 18 asintomatici emersi dallo screening regionale.

