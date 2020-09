Roma, 9 settembre 2020 - Bollettino sul Coronavirus in Italia, con gli aggiornamenti su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, terapie intensive. Nei dati del Ministero della Salute anche il numero dei tamponi. La notizia del giorno sul Covid arriva dal fronte vaccino: AstraZeneca sospende i test sul vaccino che sta sviluppando con l'Università di Oxford dopo che uno dei partecipanti ha accusato una seria potenziale reazione avversa. "Si è presentato un quadro clinico avverso in uno solo dei soggetti volontari, lo stop non riguarda i 50.000 vaccinatì", ha detto Piero di Lorenzo, ad dell'Irbm di Pomezia. Sempre di oggi la notizia che arriva un nuovo test rapido, tutto italiano, capace di dire in soli 3 minuti se si è positivi o meno al SarsCov2 dalla saliva: si chiama Daily Tampon, ed è stato realizzato da un'azienda brianzola di Merate (Lecco) in collaborazione con l'università del Sannio. Il test ha ricevuto l'approvazione dal Minister e può quindi partire la produzione. C'è inoltre ancora il nodo scuola sul tavolo. Resta il tempo pieno. "Nessuno vuole toglierlo, anche se ci saranno adattamenti e nuove regole". La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, alla Camera, chiede di porre fine agli "allarmismi" e "approssimazioni" sul ritorno in classe. E il premier Giuseppe Conte assicura: "Si parte il 14". Ma i presidi: "Difficile aprire in quella data".

I dati di oggi sul Coronavirus

Oggi 1.434 contagi e 14 morti. I tamponi effettuati sono 95.990.

La stima: indice Rt vicino a 3

L'indice di contagiosità Rt risulta essere circa 3, considerando anche i casi di infezione nelle persone asintomatiche, che pur avendo il virus non hanno sintomi. È quanto emerge dai calcoli eseguiti dai fisici dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) pubblicati sul sito CovidStat. Il valore di Rt risulta quasi doppio rispetto a quello indicato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) in quanto quest'ultimo si basa soltanto sui casi con sintomi.

Speranza sulla quarantena di 7 giorni

Anche l'Italia valuterà, con il Comitato tecnico-scientifico e di concerto con gli altri Paesi europei, la possibilità di ridurre la quarantena, fissata attualmente a 14 giorni. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa a Palazzo Chigi, spiegando: "Oggi l'Oms ha riconfermato la validità della quarantena a 14 giorni", ha ricordato. "C'è un dibattito aperto in Europa, c'è stato un confronto su questo nel consiglio dei ministri europei, e l'opinione prevalente è che vada fatto un approfondimento. Si può immaginare una riduzione dei 14 giorni a fronte di un tasso di rischio che aumenterebbe in una percentuale abbastanza limitata. E' una valutazione che vogliamo fare col Cts e anche confrontandoci con gli altri paesi. Ci possono essere diverse soluzioni - ha concluso Speranza - e le valuteremo come sempre con la massima accortezza ispirandoci sempre al principio di prudenza".

Lombardia, quasi metà dei casi nel Milanese

Oggi in Lombardia si sono registrati 218 nuovi casi di Covid, di cui 39 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologico, e 3 morti. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi sono 16.891. I tamponi effettuati sono stati 21.368 (totale complessivo: 1.758.279), mentre i guariti/dimessi sono 112 (totale 77.088, di cui 1.333 dimessi e 75.755 guariti). Oggi nel Milanese si sono registrati 88 casi, di cui 50 nel capoluogo.

Campania ancora sopra quota 200

Sono 203 i positivi del giorno di cui 43 casi di rientro (14 dalla Sardegna, 29 da Paesi esteri) e 17 contatti stretti di precedenti casi di rientro. I tamponi eseguiti sono 7154, su un totale complessivo di 474.285. Il totale dei positivi, dall'inizio dell'epidemia è di 8.580, Oggi si registra un decesso.

Puglia, altri 99 contagi

Sono 99 i nuovi casi in Puglia. A renderlo noto il presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Sono stati registrati 3.611 test per l'infezione da Covid-19. I positivi sono 64 in provincia di Bari, 11 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 11 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 fuori regione. Non sono stati registrati decessi.

Toscana, risalgono i nuovi casi

In Toscana sono 12.646 i casi di positività, 88 in più rispetto a ieri (21 identificati in corso di tracciamento e 67 da attività di screening) quando sono stati registrati 59 nuovi positivi. Oggi si registrano due decessi: un uomo e una donna, con un'età media di 86 anni e mezzo, nei territori di Massa Carrara e a Livorno.

Sardegna, 47 contagi e 2 morti

Sono 2.662 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 47 nuovi contagi, 36 da attività di screening e 11 da sospetto diagnostico. Si registrano due nuove vittime, 138 in tutto.

Marche, 19 nuovi positivi

Nelle Marche sono stati accertati 19 nuovi casi nelle ultime 24 ore su 828 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi: 5 in provincia di Ascoli Piceno, 2 in quella di Macerata, 2 in quella di Ancona, 4 nel Fermano, 5 nel Pesarese e un ultimo relativo a una persona non residente nella regione. I soggetti sintomatici sono 6.

Le altre regioni

Balzo in Friuli Venezia Giulia, con 54 nuovi positivi. In Basilicata i contagi sono 14, in Abruzzo 5.