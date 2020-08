Roma, 10 agosto 2020 - Massima attenzione, anche oggi, sui dati del Coronavirus. Il bollettino sul Covid da giorni mostra infatti un trend in generale aumento (tra alti e bassi), a causa di diversi focolai sparsi per l'Italia, nati anche per rientri di italiani dall'estero. In Puglia, solo per citare gli ultimi casi, cinque ragazzi salentini di 19 anni sono risultati positivi al ritorno da una vacanza in Grecia insieme ad altri amici. Stessa storia per sei baresi di ritorno da Malta. Nuovi test rapidi, in corso di validazione, potrebbero aprire la strada ad un provvedimento per introdurre nuovi e più ampi controlli in aeroporti e alle frontiere per i viaggiatori che entrano in Italia, in particolare da aree a rischio, anche europee. Secondo quanti si apprende, il Comitato tecnico scientifico sta esaminando la validità di queste tecnologie. Intanto, il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie afferma, in un documento, che la riapertura delle scuole non è mai stata associate finora ad un aumento della trasmissione del virus. E i dati a livello planetario continuano a essere impressionanti. "Questa settimana - ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus - arriveremo a 20 milioni di casi e 750.000 morti" nel mondo. "Dietro questi numeri c'è un grandissimo dolore e una grandissima sofferenza - ha continuato -. Ma c'è anche la speranza di ribaltare la situazione. Non è mai troppo tardi". E ha aggiunto: "La seconda ondata in Europa era inevitabile. Dopo potrebbe essercene un'altra e un'altra ancora. Questo virus non è stagionale ma ha dimostrato che se si allenta la pressione ritorna".

Spagna: ricoveri quadruplicati. Usa, 97mila bambini contagiati in 15 giorni

Coronavirus, i dati del 10 agosto

A breve aggiornamenti e tabella Pdf

Lombardia

Più che dimezzati i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, rispetto a domenica 9 agosto: oggi sono 31 (di cui 6 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico), mentre ieri erano 71 e sabato 76. I tamponi effettuati sono 9.343, per un totale complessivo: 1.374.709

Umbria

E' stato "completato" lo screening sulla comunità del Sacro convento di Assisi e sono stati trovati positivi 18 religiosi, 14 novizi appena giunti e altri quattro frati. "Al momento sono tutti isolati e in buono stato di salute" ha sottolineato il direttore della sala stampa del Sacro convento, padre Enzo Fortunato, sul sito Sanfrancescopatronoditalia. "Mentre augurano loro una pronta guarigione - aggiunge -, i frati della Comunità continuano nel loro impegno pregando e accogliendo i pellegrini e i turisti che desiderano varcare le Basiliche francescane. Ciò procede con tutte le precauzioni e le cautele già in vigore". Il bilancio di giornata nella regione parla di 5 nuovi casi, dei quali appunto 4 frati.

Veneto

Sono 18 i nuovi casi in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano a 20.676 i contagi dall'inizio della pandemia in regione. Crescita simile degli attuali positivi, che sono 1.257, +17 rispetto a ieri. Non si contano nuove vittime. Stabile la situazione negli ospedali, con 112 (+2) ricoverati in area non critica di cui 29 (+1) positivi, mentre è invariata nelle terapie intensive (9 ricoverati di cui 6 positivi).

Toscana

Otto nuovi casi rispetto a ieri, secondo il nuovo bollettino della Regione Toscana. Per quanto riguarda i nuovi contagi (sette identificati in corso di tracciamento e uno da attività di screening) si tratta dello 0,1 per cento in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.997 (84,5% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 518, più 1,6% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Marche

Il Gores della regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 548 tamponi: 173 nel percorso nuove diagnosi e 375 nel percorso guariti. I positivi sono 2 nel percorso nuove diagnosi: un caso di rientro dall'estero in provincia di Ancona e un caso sintomatico in provincia di Macerata.

Lazio

"Nelle ultime 24 ore ci vengono segnalati dalle Asl ulteriori 2 casi di rientro da Ibiza, 2 ragazze di Fondi, 2 suore e una maestra al centro estivo di Rieti": questo il bilancio dell'Unità di Crisi della Regione Lazio, che avverte: "Bisogna aumentare il livello di attenzione".

Le altre notizie di oggi

Milano, consigliera comunale si autodenuncia: "Ho preso bonus Covid. Non vivo di politica"

Deputati 'furbetti del bonus', ma l'Inps non darà i nomi

Antonio Banderas positivo al Covid. "Festeggio i 60 anni in quarantena"