Bollettino Covid Italia di oggi, 30 luglio 2022: curve in calo. I dati regione per regione

Roma, 30 luglio 2022 - Ancora in calo la curva epidemica del Covid in Italia. Oggi sono 49.571 i nuovi casi, contro i 54.088 di ieri ma soprattutto i 68.170 di sabato scorso. I tamponi effettuati sono 290.013 (ieri 281.658) con un tasso di positività che scende dal 19,2% al 17,1%. I decessi sono 121 nelle ultime 24 ore (ieri 244): 172.003 le vittime dall'inizio della pandemia. In calo le terapie intensive, 18 in meno (ieri -6): in tutto sono 382 con 28 ingressi del giorno. Scende anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 166 in meno (ieri -143), per un totale di 10.602. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi Covid odierni è la Lombardia con 6.146 contagi, seguita da Veneto (+5.868), Campania (+4.535). Emilia Romagna (+4.130) e Puglia (+3.905). I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.002.773. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 86.714 (ieri 83.238) per un totale che sale a 19.544.044. Gli attualmente positivi scendono di 36.538 unità (ieri -29.065) e sono in tutto 1.323.264, di cui 1.275.742 in isolamento domiciliare.

Si conferma dunque il trend in calo, ma il report esteso dell'Istituto di sanità segnala che, nell'ultima settimana, la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari a 12,6%, in aumento rispetto a sette giorni prima. Dal 24 agosto 2021 al 27 luglio 2022 sono stati segnalati 873.791 casi di reinfezione, pari a 5,4% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Inoltre, dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus in Italia fino al 27 luglio, sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata 20.883.670 casi, di cui 168.075 deceduti. Nelle ultime due settimane, fra l'11 e il 24 luglio, sono stati segnalati 1.105.799 nuovi casi, di cui 738 deceduti.

Prosegue la discesa dei numeri della pandemia in Veneto, con 5.868 nuovi casi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 2.095.597. Si segnalano 6 decessi, con il totale a 15.067. In diminuzione anche gli attuali positivi, che sono 91.642 (-2.624), e i dati clinici, con 1.089 ricoveri in area medica (-17) e 36, invariati, in terapia intensiva.

Sono 4.535 i nuovi contagi in Campania, di cui 4.280 positivi all'antigenico e 255 al molecolare. In totale i test processati sono 24.498, di cui 20.842 antigenici e 3.656 molecolari. I deceduti sono 7. Dei 573 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 22; dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da privati, ne sono occupati 642.

L'Emilia Romagna registra 11 decessi e 4.130 positivi in più rispetto a ieri, su un totale di 16.846 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 43 (-6 rispetto a ieri, -12,2%), Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.695 (-9 rispetto a ieri, -0,5%). I casi attivi sono 61.160 (-5.172). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 59.422 (-5.157).

Oggi in Puglia, su 21.181 test, si sono registrati 3.905 nuovi casi: 1.119 in provincia di Bari, 245 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 391 in quella di Brindisi, 503 in provincia di Foggia, 885 in provincia di Lecce, 664 in provincia di Taranto nonché 80 residenti fuori regione e 18 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 3 decessi. Attualmente sono 56.520 le persone positive, 506 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.