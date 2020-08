Roma, 18 agosto 2020 - Sono giorni cruciali per contenere la risalita dei contagi da Coronavirus in Italia, molti collegati a vacanze e rientri dall'estero. Attesa dunque per il bollettino Covid di oggi, che servirà a fare un ulteriore punto sul trend. Saranno diffusi i dati su casi totali, attualmente positivi, morti e guariti. Particolare attenzione ai numeri di ricoveri e terapie intensive, nuovamente in salita. Intanto si moltiplicano isolamenti e tamponi da Nord a Sud. In Sardegna un positivo nel resort e scatta la quarantena per 400 vacanzieri. In Emilia le Ausl di Piacenza e Parma cercano 200 giovani presenti in una discoteca frequentata da una ragazza di Fidenza, risultata affetta da Covid. A Cesena un'anziana muore contagiata dalla badante. E l'Oms avverte che a livello mondiale l'epidemia "è spinta dai contagi tra i giovani".

Fake news sulla scuola. "Genitori non possono ritirare bimbi con sintomi"

Il bollettino del 18 agosto

A breve verrano pubblicati i dati e la tabelle Pdf

Lombardia

Sono 50 i nuovi casi in Lombardia, di cui 6 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologico. Secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano della regione, aumentano i guariti/dimessi (+71, portando il totale complessivo a 75.319, di cui 1.303 dimessi e 74.016 guariti. Non si registrano decessi (il numero totale è 16.840) e neanche nuovi ricoveri in terapia intensiva. Mentre sono 3 le persone ricoverate, ma non in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono 5.548 (totale complessivo: 1.423.476).

Veneto

Sono 37 i nuovi casi di contagio in Veneto. Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia sale a 21.316. Stabile il conteggio delle vittime, 2.096 (tra ospedali e case di riposo).In terapia intensiv sono 7 i ricoverati. I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 1.688.

Toscana

In Toscana i casi di positività sono 31 in più rispetto a ieri: sono 15 identificati in corso di tracciamento e 16 da attività di screening. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 9.028 (82,9% dei casi totali). L'età media dei 31 casi odierni è di 42 anni e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 32% è risultato asintomatico, il 47% pauci-sintomatico e il 16% con sintomatologia lieve. Sono cinque i casi rientrati dall'estero, di cui tre per motivi di vacanza (più tre contatti). Gli attualmente positivi sono oggi 718, +4,5% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Marche

Continuano a salire nelle Marche i casi accertati di Covid: 15 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 8) su un totale di 810 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi; nella stessa giornata sono stati effettuati anche 317 test nel percorso guariti. I nuovi positivi sono stati individuati 5 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Pesaro-Urbino e altrettanti in quella di Ancona, mentre 2 non sono residenti nelle Marche.

Il professor Clementi: "Solo un rimbalzo: ecco perché. Col virus bisogna convivere"