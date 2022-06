Bollettino Covid: oggi 22.104 nuovi casi in Italia. I dati dell'11 giugno dalle regioni

Roma, 11 giugno 2022 - Sono 22.104 i nuovi casi di Covid in Italia. Lo comunica il bollettino di oggi del ministero della Salute, da cui emergono anche 60 morti. Dall'ultima indagine condotta dall'Istituto superiore di sanità emerge che la variante Omicron è ormai virtualmente l'unica variante di Sars-CoV-2 circolante nel nostro Paese. In particolare il sottolignaggio BA.2 rappresenta il 93,83% tra le varianti Omicron, risultato in linea con quanto riportato in altri Paesi europei e non. Intanto resta il nodo mascherine agli esami di maturità. "Conto che al prossimo Consiglio dei ministri del 15 giugno potremo approvare un decreto per l'abolizione dell'obbligo di mascherina per gli studenti che sosteranno gli esami di maturità. Un'indicazione chiara sulla questione deve essere data dal governo", ha dichiarato in proposito il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Matteo Bassetti aggredito da coppia no vax

Il bollettino Covid dell'11 giugno

Sono 22.104 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 21.554 di ieri (qui tutti i dati del 10 giugno). I tamponi processati sono 187.234 (ieri 170.097) con il tasso di positività che scende dal 12,7% all'11,8%. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 3.088 contagi, seguita da Lazio (+2.942), Sicilia (+2.183), Campania (+2.122), Veneto (+1.974) ed Emilia Romagna (+1.811). I decessi sono 60 (ieri 52), che portano le vittime totali da inizio pandemia a 167.365. Le terapie intensive sono tre in meno (ieri -1) con 12 ingressi giornalieri, e sono in tutto 193. Nei reparti ordinari si contano invece 86 pazienti in meno (ieri -72), per un totale di 4.076. Gli attualmente positivi sono 620.966, dunque 2.455 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.634.065 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia. I dimessi e i guariti sono 16.845.734, con un incremento di 24.853 rispetto a ieri.

Sono 3.088 i nuovi positivi al Covid registrati a fronte di 26.483 tamponi in Lombardia, con un tasso di positività in discesa all'11,6% (ieri era al 12,6%). Il numero dei ricoverati aumenta lievemente nelle terapie intensive (+1, 21) e cala nei reparti (-22, 436). Sono 11 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.658.

In Sicilia sono 2.183 i nuovi casi di Coronavirus (ma 355 di questi risalenti a giorni precedenti al 10 giugno), a fronte di 14.440 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14 decessi (5 di questi avvenuti in altre date), che portano il totale delle vittime, sull'isola, a 11.054. Il numero degli attualmente positivi è di 61.983 (+276) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 528 (+1), di cui 23 (-2) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 61.432 pazienti. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono 1.145.054 (+2.248).

Nel Lazio si registrano 2.942 nuovi casi positivi (+147) su un totale di 20.575 tamponi (4.591 molecolari e 15.984 antigenici). Sono tre i decessi (-5), 452 i ricoverati (-18), stabili a 31 le terapie intensive e +2.010 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,2%, mentre i casi a Roma città sono a quota 1.843.

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.122 positivi al Coronavirus (1.919 al test antigenico e 203 al tampone molecolare). Nessun decesso nelle ultime 48 ore, 1 avvenuto in precedenza ma registrato ieri. I tamponi processati ieri sono stati 13.003 di cui 9.478 test antigenici e 3.525 molecolari. Il report posti letto su base regionale riporta 581 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 13 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 284 occupati.

Sono 1.974 i nuovi contagi in Veneto nelle ultime 24 ore a fronte di 4 decessi, in isolamento ci sono 28.116 persone. Sul fronte dei ricoveri si registra un calo, in area non critica 183 (-15), le terapie intensive sono invece 10 (+2).

Sono 1.811 i nuovi casi di Covid in Emilia Romagna, rilevati su totale di 15.006 tamponi. I casi attivi sono 18.055 (+416), di cui 17.378 (il 96,2% del totale) in isolamento domiciliare. Si registrano poi due decessi. I pazienti in terapia intensiva sono 27 (dato invariato rispetto a ieri), mentre negli altri reparti sono 650 (-10 rispetto a ieri).

Puglia

In Puglia su 9.922 test sono stati rilevati 1.467 nuovi casi, di cui 473 in provincia di Bari. Inoltre è stato registrato un decesso. Attualmente sono 18.581 le persone positive, 244 sono ricoverate in area non critica e 13 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 1.146.752, 1.119.618 sono le persone guarite e 8.553 quelle decedute.