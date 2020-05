Roma, 5 maggio 2020 - Il bollettino della Protezione civile di oggi sull'epidemia di Coronavirus in Italia (sostanzialmente il primo della Fase 2) è stato diffuso alle 18. Ultime notizie e aggiornamenti dunque su contagi totali, attualmente positivi, morti e guariti. Intanto la Regione Lombardia afferma che il tasso di contagio del Covid-19 è sceso a 0,75 contro una media italiana di 0,80. E il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini annuncia intanto che "se tutto andrà come ci auguriamo i tempi previsti, ad esempio il 1 giugno per bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, potranno essere anticipati".

Il bilancio del 5 maggio

Sale a 213.013 il numero totale degli italiani contagiati dall'inizio dell'epidemia. Un aumento oggi di 1.075 unità (ieri +1.221), dato più basso da quasi due mesi (il 10 marzo i nuovi casi furono 977, poi in continua crescita). Si conferma dunque il trend di marcato calo dei contagi, confermato dal numero di tamponi eseguiti, 55.263 oggi, ben più dei 37.631 di ieri. Il rapporto tra casi positivi e tamponi scende oggi all'1,9%, anche questo mai così basso. Nelle ultime 24 ore si contano inoltre 2.352 guariti (quasi il doppio di ieri, quando sono stati 1.225), per un totale che sale a 85.231. Aumenta leggermente il numero dei decessi, 236 oggi contro i 195 di ieri, 29.315 in totale. Per effetto di questi dati, cala ancora il numero delle persone attualmente malate, 1.513 in meno, per un totale che scende a 98.467 (ieri per la prima volta dopo settimane sotto i 100mila). E si conferma la riduzione, ormai consolidata, dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 553 in meno (16.270 in tutto), mentre in terapia intensiva si contano 52 unità in meno, 1.427 totali. Infine, sono 80.770 i malati in isolamento domiciliare.

Lombardia

Nuovo calo dei positivi in Lombardia, che a fronte di 6.455 tamponi processati sono 500 in più rispetto a ieri, per un totale di 78.605 casi di coronavirus registrati nella Regione. Ieri erano stati +577, l'altro ieri +526. Salgono invece i decessi: sono 95 in più nelle ultime 24 ore, rispetto ai 63 di ieri e ai 42 dell'altro ieri. I casi positivi in provincia di Milano salgono a 20.398 (+144 oggi) di cui 8.589 (+50) a Milano città. Anche ieri il numero dei dati milanesi era simile a quello registrato oggi.

