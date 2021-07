Roma, 15 luglio 2021 - Si riaccende l'attenzione intorno al bollettino sul Coronavirus in Italia. I contagi sono in risalita ormai da giorni (ieri oltre 2mila), segno che la variante Delta continua a diffondersi nel nostro Paese. Una tendenza che trova riscontro anche nei dati Covid di oggi che arrivano dalle Regioni. Quelli nazionali vengono diffusi intorno alle 17 da Ministero della Salute e Protezione Civile. Resta in fase calante, invece, la pressione sul sistema ospedaliero: merito della campagna vaccinale che contiene in maniera significativa i casi gravi. Un trend fotografato anche nell'analisi settimanale della Fondazione Gimbe che mostra come i nuovi casi siano cresciuti del 61% negli ultimi 7 giorni a fronte di una diminuzione di ricoveri e terapie intensive.

Il Governo è al lavoro per studiare contromisure in grado di frenare sul nascere la ripresa della pandemia. Si valuta il modello Macron, che ha esteso l'obbligo di Green pass per accedere a ristoranti, bar e trasporti. Allo studio una 'soluzione italiana', con il certificato verde che diventerebbe conditio sine qua non per eventi, treni, aerei e in generale per viaggi a lunga percorrenza. Una sintesi si troverà "la prossima settimana", assicura la ministra degli Affari Regionali, Maristella Gelmini, mentre il Codacons annuncia battaglia contro l'eventuale obbligo di Green Pass ("Lede i diritti inviolabili, ci opporremo").

Nel frattempo, è ancora la Fondazione Gimbe a lanciare l'allarme sui vaccini: con la variante Delta, molto più contagiosa, a rischio 2,2 milioni di over 60 ancora senza copertura e 2,5 milioni con una sola dose. Inoltre, l'allarme è anche sulle forniture: senza il CureVac che non ha superato i test clinici e 42 milioni di dosi di vaccini a vettore adenovirale, potremmo disporre solo di 45,5 milioni di dosi di vaccini a mRNA nel terzo trimestre. I quattro sieri approvati dall'Ema sono hanno un'alta protezione dai casi gravi nei confronti della mutazione indiana, lo ribadisce anche oggi l'agenzia del Farmaco europea che non si sbilancia sull'eventualià di una terza dose: "È ancora troppo presto per dirlo".

Resta che "nel 30-35%" dei casi, spiega Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro Speranza, la variante Delta "determina infezione anche nei soggetti che hanno fatto la seconda dose di vaccino". Il contagio avviene, anche in maniera sintomatica, ma si traduce in rari episodi in forme che portano a ricoveri ospedalieri.

Ancora in crescita i contagi Covid in Veneto: sono 318 quelli registrati nelle ultime 24 ore (ieri 261). Un nuovo decesso. Sono 427.322 i positivi da inizio della pandemia, 5745 quelli attuali, 11.625 i decessi totali, 233 i ricoverati totali. Negli ospedali è invariata la situazione nei reparti ordinari, mentre crescono di 2 pazienti le terapie intensive (18).

Altri 173 casi di Coronavirus in Toscana, quasi il doppio rispetto a ieri, quando erano stati 90 (94 giovedì scorso, per fare il raffronto settimanale). I test effettuati sono 11.311: 6.226 tamponi molecolari e 5.085 antigenici rapidi con un tasso di nuovi positivi che raggiunge l'1,53% sul totale dei test e il 3,4% in rapporto alle nuove diagnosi. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 34 anni circa. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 236.878 (96,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 1.567, +5,8% rispetto a ieri. Crescono i ricoveri: sono 77 (6 in più rispetto a ieri, più 8,5%), 15 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 7,1%). Si registra purtroppo 1 nuovo decesso: una donna di 74 anni.

Continua a crescere in Alto Adige il numero delle persone attualmente positive. I nuovi casi sono 23 (13 tramite pcr e 10 tramite test antigenico), a fronte degli 8 di ieri, mentre sono solo 14 i nuovi guariti. Sale a 394 il numero delle persone in quarantena (+28).

In Basilicata altri 5 casi di Covid a fronte di 698 tamponi molecolari, quattro i nuovi guariti.

