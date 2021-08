Roma, 22 agosto 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Nel pomeriggio gli aggiornamenti dal ministero della Salute con contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. L'attenzione continua a essere alta sulle ospedalizzazioni, nuovo paramentro per i cambiamenti di colore delle Regioni, e i dati Agenas di ieri hanno rivelato una risalita al 10% del tasso di occupazione nelle terapie intensive in Sardegna, mentre è cresciuta anche l'occupazione dei posti letto in area medica non critica.

Epidemiologo: maggiori controlli sui bus. "Quarta ondata alle spalle"

Intanto, sul fronte vaccinazioni anti-Covid, "il 67% della popolazione over 12 è vaccinata con due dosi". A sottolinearlo è Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), che ha poi fornito un quadro sull'attuale situazione del Covid nel nostro Paese: "In terapia intensiva - ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera - ci sono 466 pazienti e nei reparti ordinari poco più di 3.700. I morti giornalieri sono nell'ordine di alcune decine". E guardando al lungo periodo, "naturalmente - ha aggiunto - dovremo valutare che impatto avranno la riapertura delle scuole e la piena ripresa delle attività su questo scenario, ma l'ampia copertura vaccinale offre garanzie e consente di essere ottimisti". "Credo - ha quindi concluso - che sia necessario interrogarsi sull'opportunità di introdurre l'obbligo vaccinale per chi ricopre una funzione pubblica: operatori sanitari, insegnanti, forze dell'ordine e altra categorie".

Focus esteri. Nel Regno Unito continuano ad aumentare casi e decessi: la Gran Bretagna ha registrato ieri 32.058 nuovi casi e 104 decessi, secondo quanto emerge dai dati ufficiali resi noti dal governo. Tra il 15 e il 21 agosto i contagi sono stati 221.888, pari a un incremento del 10,4% rispetto ai sette giorni precedenti.

Covid Napoli, aumentano i parti prematuri: con il virus rischio più alto del 60%

Il bollettino del 22 agosto

Qui, appena disponibili, gli aggiornamenti dal ministero della Salute e la tabella Pdf.

Numeri dalle Regioni / Toscana

Altri 594 nuovi positivi (età media 37 anni) e un morto (un 64enne di Lucca) per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore secondo il consueto report della Regione. Aumentano i ricoverati nei reparti, anche quelli nelle terapie intensive (+2 pazienti). Il totale delle vittime sale a 6.975. In Regione sono ora 266.351 i positivi totali al Coronavirus (+0,2% sul giorno precedente): tra loro gli attualmente positivi sono 12.265, di cui i ricoverati negli ospedali sono 392 (+18 su ieri, +4,8%). Ci sono 43 pazienti in terapia intensiva, dato che sale (ieri erano 41 persone, l'incremento in un giorno è del +4,9%). I guariti virali a tampone negativo sono stati 593 nelle 24 ore (dato curiosamente simile ai 594 nuovi casi rilevati) e crescono dello 0,2% raggiungendo quota totale di 247.111 dall'inizio della pandemia. Tra i positivi, inoltre, gli altri 11.873 sono curati in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (-18 su ieri, -0,2%). Infine, ci sono 11.690 persone (-7 unità su ieri, -0,1%) isolate in quarantena fiduciaria, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Scende la curva dei positivi al Coronavirus in Veneto, con 420 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale a 449.463. Non si registrano vittime, con il totale fermo a 11.666.Secondo il bollettino della Regione, diminuiscono anche i positivi attualmente in cura, che sono 12.663 (-31) e i ricoverati nei reparti non critici, che sono 217 (-9). Crescono invece di tre unità i pazienti nei reparti di terapia intensiva, in totale 52.

Oggi in Puglia sono stati registrati 12.626 test per l'infezione da Covid-19 e 261 casi positivi: 46 in provincia di Bari, 78 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 30 in provincia di Brindisi, 31 in provincia di Foggia, 66 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione e 3 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 3 decessi. Attualmente sono 4.625 le persone positive, 175 sono ricoverate, 22 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 261.497 a fronte di 3.169.665 test eseguiti, 250.178 sono le persone guarite e 6.694 quelle decedute.

Nelle ultime 24 ore, i nuovi contagi da Covid-19 nelle Marche sono stati 140, su 2.683 tamponi effettuati. Il numero dei positivi è in calo rispetto alle scorse 24 ore, quando erano stati 198. Fortunatamente, oggi non si regsitra nessun decesso in tutta la regione. Dall'inizio della pandemia, i morti da Covid rimangono dunque 3045.

In Alto Adige sono 54 i nuovi casi di Covid-19 riscontrarti nella giornata di ieri su 5.519 tamponi processati. In Basilicata, invece, sono stati processati 1227 tamponi molecolari, di cui 52 sono risultati positivi.

Leggi anche:

Bonomi attacca: "Covid, i sindacati hanno fatto un grande errore"

Il gelato gusto green pass: "Ne vanno via 10 kg al giorno"