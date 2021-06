Roma, 13 giugno 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia. I dati su contagi, morti e ricoveri diffusi dal ministero della Salute arriverrano, come al solito, al pomeriggio. Intanto si riprogramma la campagna vaccinale con le nuove indicazioni del Cts che raccomanda l'uso del siero Astrazeneca per gli over 60, ma soprattutto la somministrazione di un vaccino diverso (Pfizer o Moderna) anche a chi abbia fatto la prima dose con quello ango-svedese ma abbia meno di 60 anni. Il Cts si è espresso pure sul monodose Johnson&Johnson, anche questo consigliato per la fascia d'età sopra i 60. E, dopo il caso della 18enne Camilla Canepa a Genova, a Brescia è stata eseguita - su richiesta della famiglia - l'autopsia di un 54enne morto per trombosi dodici giorni dopo aver ottenuto la prima dose di vaccino AstraZeneca.

AstraZeneca seconda dose: dopo quanti giorni il richiamo Pfizer/Moderna

Da lunedì 14 giugno, poi, Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia e Provincia di Trento passeranno in zona bianca, portando così a 41 milioni gli italiani che potranno riprendere le consuete attività e dire addio al coprifuoco. Invece il governo britannico, preoccupato per la diffusione della variante delta (quella indiana), sta valutando di ritardare fino a un massimo di quattro settimane la revoca delle restanti restrizioni anti-Covid rispetto alla scadenza del 21 giugno precedentemente fissata. E sempre dal Regno Unito, precisamente da Carbis Bay in Cornovaglia dove si sta svolgendo il G7, arriverà in serata l'annuncio di un piano d'azione globale di contrasto coordinato di contrasto alle prossime pandemie.

Covid: tutti i dati dell'11 giugno

Il bollettino Covid del 12 giugno

Le regioni / Toscana

La Toscana segna 146 nuovi casi Covid (140 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico), che portano il totale in regione a 243.252. L'età media dei nuovi contagiati è di 36 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 4.573, -4,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 274 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 70 in terapia intensiva (3 in meno). Si registrano poi 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un'età media di 84,2 anni. Complessivamente, 4.299 persone sono in isolamento a casa (182 in meno rispetto a ieri, meno 4,1%).

Il Veneto registra 67 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e un solo decesso. Numeri tra i più bassi degli ultimi mesi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale 424.528, quello delle vittime a 11.600. Lo riferisce il bollettino della Regione. Prosegue la discesa dei dati clinici. Gli attuali positivi sono 5.930 (-138); negli ospedali vi sono 395 ricoverati in area non critica (-9), e 54 (-3)nelle terapie intensive.

Nell Marche si abbassa ancora il numero di nuovi positivi al Coronavirus: nell'ultima giornata ne sono stati rilevati 34 casi in base a 1.070 nuove diagnosi (3,2%). Nel percorso Screening antigenico "340 test e due soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%".