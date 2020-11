Roma, 28 novembre 2020 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia diffuso dal ministero della Salute. Oggi l'Istituto superiore di sanità ha confermato che "la curva dei contagi decresce". "C'è un calo in tutta Europa, ma in Italia dieci regioni sono ancora ad alto rischio", ha dichiarato il presidente Silvio Brusaferro. Uno spiraglio di luce arriva dai ricoveri in terapia intensiva. "La curva dell'occupazione di posti letto nell'area medica e terapia intensiva si sta appiattendo", ha aggiunto ancora Brusaferro. Resta però ancora molto alto il numero dei morti. E l'Iss avverte sulla necessità di tenere alta la guardia. "No a raduni per Natale", ridabisce Brusaferro. Gli fa eco Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità. "I numeri attuali non sono compatibili con le feste in piazze e l'apertura degli impianti sciistici".

Intanto il governo è al lavoro per il nuovo Dpcm che dovrà stabilire la possibilità di spostarsi tra Regioni, ma anche l'eventuale riapertura di ristoranti e l'orario del coprifuoco. E da domani scatterà il cambio di colore per diverse regioni: Lombardia, Piemonte e Calabria diventeranno arancioni, mentre Sicilia e Liguria passeranno a gialle. Guardando fuori dai confini nazionali, la Germania sta pensando di mantenere un lockdown leggero fino a primavera, mentre la Francia riapre i negozi. La cifra delle vittime in Europa ha toccato quota 400mila. Il contagio continua a correre in Russia e negli Usa, mentre la Corea del Sud registra una nuova impennata.

Zona arancione: le regole. Cosa cambia in Piemonte, Lombardia e Calabria

Tabella Covid

(il pdf sarà pubblicato appena diponibile)

Veneto

Curva dei contagi Covid in crescita costante in Veneto. Oggi i nuovi casi positivi sono 3.498 (ieri la crescita era stata di 3.418), per un totale dall'inizio dell'epidemia che raggiunge 140.972 infetti (compresi i decessi e i guariti). Il report della Regione segnala anche un'impennata dei morti, 83 in più rispetto a ieri, per un dato complessivo di 3.644. Anche la pressione sugli ospedali non deflette: in area medica sono ricoverati oggi 2.592 malati Covid (+16), e tornano a salire anche le terapie intensive, dove sono ricoverati 328 pazienti (+7). I soggetti attualmente positivi sono 78.572 (+ 1.684).

Toscana

In Toscana sono 1.196 i positivi in più rispetto a ieri su un totale complessivo, da inizio epidemia, di 101.640 unità. I nuovi casi sono l'1,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei casi odierni è di 49 anni circa. I nuovi decessi sono invece 47. I guariti crescono del 5,1% e raggiungono quota 54.005 (53,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.543.449, 16.371 in più rispetto a ieri. Sono, invece, 6.312 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,9% è risultato positivo. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 1.872 (53 in meno rispetto a ieri, meno 2,8%), 279 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 0,4%). Complessivamente, 43.200 persone sono in isolamento a casa.

Marche

Nelle Marche sono stati individuati 473 nuovi casi di Covid-19, il 29,4% rispetto ai 1.610 tamponi processati. In crescita quindi il rapporto casi positivi-test; ieri era stato del 25%, con 490 casi su 1.956 tamponi. Il totale dei casi positivi individuati in tutta la regione dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 29.036.

Le altre regioni

In Basilicata sono stati registrati oggi 221 nuovi casi positivi al Covid e tre persone sono decedute.