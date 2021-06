Roma, 4 giugno 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Coronavirus in Italia. I numeri in calo (di contagi, ricoveri e terapie intensive) da settimane fanno ben sperare per un passaggio a breve di tutta Italia in zona bianca, intanto oggi vi entreranno Veneto, Umbria, Abruzzo e Liguria (regioni che da tre settimana mantengano un'incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti). E a proposito di dati positivi anche l'indice Rt nazionale registra un calo: questa settimana segna lo 0.68 contro lo 0.72 di quella precedente.

E, mentre rimane il nodo mascherine e l'incognita sull'abolizione del coprifuoco, si torna lentamente a una ripresa delle attività economiche. Tra queste c'è il settore wedding: dal 15 giugno anche in zona gialla torneranno le feste di matrimonio (qui tutte le regole). Intanto è sempre più corsa alla vaccinazione, ora che è stato abolito il criterio delle fasce d'età e le Regioni hanno quindi aperto anche ai più giovani. Il commissario straordinario Figliuolo ieri ha sollecitato a soluzioni flessibili sulle date dei richiami, soprattutto per venire incontro "alle classi più giovani che ora cominceranno a girare per l'Italia".

E la Francia ha fatto sapere che dal 9 giugno aprirà i suoi confini a tutti i cittadini europei vaccinati con uno dei sieri approvati dall'Ema (Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen). Preoccupa invece la Gran Bretagna l'incremento dei casi nonostante l'alto numero dei vaccinati, tanto che il Regno Unito ha irrigidito ulteriormente le precauzioni sui viaggi dall'estero.

Il bollettino del 3 giugno

Il bollettino Covid del 4 giugno

Le regioni / Puglia

In Puglia dall'analisi di 8.339 test effettuati sono stati registrati 196 casi positivi, con una incidenza del 2,3%. Dei nuovi casi 45 sono in provincia di Bari, 47 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia BAT, 34 in provincia di Foggia, 30 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti. Nelle ultime 24 si rilevano inoltre 9 decessi. I casi attualmente positivi sono 20.248; di questi sono 483 le persone ricoverate.

In Toscana si registrano altri 133 casi di Covid (128 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico) rispetto a ieri. Il bilancio dei pazienti deceduti cresce di 5 unità e sale a 6.741 dall'inizio dell'emergenza. Calano gli attualmente positivi: in regione sono 6.426 i casi attivi. Tra loro i ricoverati sono 445 (-24 su ieri pari al -5,1%) di cui 101 in terapia intensiva (due in più). Altri 5.981 positivi invece si trovano invece in isolamento a casa. .

Sono 121 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (per una incidenza sui tamponi fatti dello 0,42%) e 5 i decessi. Gli infetti totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 423.792, le vittime a 11.579. Scende con continuità il numero dei posti letto occupati in ospedale da malati con Covid: sono 592 (-16), dei quali 526 (-13) nelle normali aree mediche, e 69 (-3) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 7.417 (- 283). Veneto

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 71 nuovi casi, il 6,1% rispetto ai 1.160 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è sceso rispetto al giorno precedente, quando era stato dell'8,3%, con 35 nuovi casi su 420 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 102.947. A livello provinciale, il numero più alto di casi è stato registrato a Pesaro Urbino (26), seguita da Ascoli Piceno (22), Ancona (8), Macerata (5), Fermo (5).

Basilicata

Sono 52 i nuovi casi di contagio da Coronavirus, su un totale di 964 tamponi molecolari analizzati, e si registra un decesso. Nelle ultime 24 ore risultano guariti/negativizzati 97 lucani; scendono quindi gli attualmente positivi, che sono 3.416 (-47). I ricoverati negli ospedali sono 54 (-7), di cui 2 in terapia intensiva.

Abruzzo

Sono 45 i nuovi positivi registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 4.228 test eseguiti (2.608 tamponi molecolari e 1.620 test antigenici), con il tasso di positività del giorno pari a 1%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (uno è riferito a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2.490. Sono 105 i pazienti (-14 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale nei reparti ordinari, 10 (-2 rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 5.030 (-117 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.

Le altre regioni

Una vittima e 29 nuovi positivi in Umbria. In Alto Adige 16 contagi e nessun decesso. Cinque dei 399 tamponi effettuati sono risultati positivi in Valle d'Aosta, dove i morti sono 5.