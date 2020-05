Roma, 3 maggio 2020 - Nuovo bollettino della Protezione civile sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia con i dati su contagiati, malati, morti e guariti alla vigilia della cosiddetta fase 2 con visite ai congiunti e ripresa del lavoro per 4,4 milioni di persone. "Un primo passo", come sottolinea il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite della trasmissione 'Mezz'ora in più' su Rai 3. "Ho firmato delle soglie di allarme che ci diranno in ogni singolo territorio esattamente quello che sta avvenendo - ha spiegato il ministro -. Con questo metodo dovremmo leggere le prossime settimane". Il prossimo passaggio sarà "quello del 18 maggio e poi ci saranno altre scadenze, però voglio ribadire che noi vogliamo accelerare il più possibile e il metodo di monitoraggio che abbiamo costruito sulle regioni ci consentirà anche di differenziare perchè io credo che a un certo punto sia giusto immaginare di aprire di più i territori che sono più pronti e di avere più cautela in territori meno pronti".

Il bollettino di oggi

La giornata odierna segna l'incremento più basso nel numero di morti da complicanze dovute a Covid-19 nel nostro Paese: sono 174. Si tratta del bilancio di deceduti più basso dal 14 marzo scorso, mentre il numero totale sale a 28.884.

Lombardia

Ancora numeri positivi dalla Lombardia per quanto riguarda l'andamento dell'infezione da Coronavirus. I dati di oggi mostrano un rallentamento, anche se lieve, sia del numero di contagi (+526 contro i +533 di ieri) sia delle vittime (oggi 42 contro le 47 di ieri). Diminuiscono anche i ricoverati in terapia intensiva (-13, ieri -18). A sorpresa, però, aumenta il numero dei ricoverati dopo una lunga striscia positiva: oggi ne sono stati registrati +80 contro i -99 di ieri e i -206 del giorno precedente. In ospedale restano quindi 6.609 persone mentre si conferma il calo nelle terapie intensive: 532 complessivamente i ricoverati, oggi -13.

Emilia Romagna

Nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna si sono registrati 166 nuovi casi di contagio da Covid-19, uno dei numeri più bassi dall'inizio dell'epidemia, a fronte di 4.940 tamponi, il cui numero totale ha quasi raggiunto i 200mila. Lo rilevano i dati diffusi dalla Regione, che contano anche 28 nuovi decessi. Il totale dei casi di positività è di 26.016, mentre il numero complessivo dei morti è di 3.642. Crescono le guarigioni (416) e calano i casi attivi (-278), per un differenziale fra guariti e malati di 4.284, fra i più alti nel Paese.

