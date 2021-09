Roma, 29 settembre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino sul Coronavirus in Italia con i dati del ministero della Salute sui contagi Covid, decessi, ricoveri e ingressi in terapia intensiva. Ieri (qui i dati del 28 settembre) i casi hanno confermato un miglioramento della situazione pandemica: sono stati infatti 2.985 i contagiati, in discesa in confronto a una settimana fa quando erano 3.377. Intanto corre la campagna vaccinale, l’obiettivo dell’80% di vaccinati entro il 30 settembre posto dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all’emergenza Covid si sta avvicinando: il 78,24% della popolazione over 12 (42.259.253 persone) ha completato il ciclo vaccinale e sono oltre 84 milioni i vaccini somministrati.

Corridoi turistici per mete extra Ue: no isolamento al rientro. Ecco quali sono

E nel frattempo in Italia continua la somministrazione delle terze dosi con più del 6% della popolazione che ha ricevuto l'ulteriore richiamo. Il professor Franco Locatelli ha espresso dubbi sull'allargamento dell'inoculazione della terza dose di vaccino, che al momento riguarda soggetti fragili e è stata estesa in questi giorni a over 80, ospiti delle Rsa e operatori sanitari, anche a tutti i soggetti sani: "Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose".

Verso la normalità: regole per entrare in cinema, stadi, palasport, musei, teatri

Intanto si discute anche sulla riapertura delle discoteche, a seguito della decisione del Comitato tecnico scientifico di ampliare la capienza di teatri, sale concerti, cinema e stadi. Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Matteo di Genova, ritiene che il no del governo sia di tipo ideologico: "Sono state bollate come responsabili della seconda ondata, ma non è stato così, quel picco di casi c’è stato per altri motivi come la riapertura delle scuole un andamento stagionale del virus. Le discoteche questa estate erano chiuse e i contagi sono stati più alti che nel 2020".

L'ira delle discoteche chiuse: basta, sarà rivolta

Mostra un rallentamento la curva dei contagi Covid in Veneto dove si rilevano 253 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Si registrano anche 3 vittime. Il totale degli infetti da inizio dell'epidemia si porta a 468.753, quello dei decessi a 11.773. Gli attuali positivi scendono a 10.817 (-232). In calo anche i dati dei ricoveri ospedalieri: in area non critica sono ricoverati 241 pazienti (-2), in terapia intensiva 50 (-2).

In Toscana sono 248 i casi di positività al Coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore. Oggi sono stati eseguiti 9.344 tamponi molecolari e 8.998 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività dell'1,4%. Gli attualmente positivi sono 6.911, -2,7% rispetto a ieri: tra questi i ricoverati sono 292 (32 in meno rispetto a ieri), di cui 36 in terapia intensiva (7 in meno). Si registrano 5 nuovi decessi: un uomo e 4 donne con un'età media di 79,2 anni.

Oggi l'unità di crisi del Piemonte ha comunicato 217 nuovi casi di persone positive al Covid-19, pari all' 1.1% di 19.717 tamponi eseguiti. Sono 3 i decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (-2 rispetto a ieri).

L'1% dei 14.230 test processati in Puglia ha dato esito positivo. Si tratta di 152 casi di contagio, la metà dei quali rilevata in provincia di Bari dove si contano 77 positivi in più rispetto a ieri. Seguono le province di Lecce con 40 nuovi positivi, Foggia con 26, Taranto con 7, Bat con 6 e Brindisi con tre. Nelle ultime 24 ore si registra un solo decesso. Gli attualmente positivi sono 2.643 di cui 147 ricoverati in area non critica (9 in meno rispetto a ieri) e 16 in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri).

Nessun decesso e 67 nuovi positivi in Alto Adige. In Molise sono 2 i contagi. L’ultimo aggiornamento della Sardegna segnala 5 decessi, mentre i nuovi casi sono 66. La Valle d’Aosta registra 5 nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore. Sono 77 i positivi della Basilicata, 0 i morti. Nell'ultimo giorno sono stati registrati in Umbria 52 nuovi positivi con nessun nuovo morto. Nessun decesso per l'Abruzzo, che registra 74 infezioni.