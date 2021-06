Roma, 28 giugno 2021 - È atteso nel pomeriggio il bollettino sul Covid in Italia di ministero della Salute e Protezione Civile con i dati di oggi su nuovi casi, morti, ricoveri e guariti. Oggi per il nostro paese è un giorno fondamentale per il ritorno alla normalità: decade l'obbligo delle mascherine all'aperto, trannne per chi vive in Campania, e con l'ingresso della Valle d'Aosta tutta l'Italia si trova in zona bianca. Ma le varianti, soprattutto la Delta spaventano. Il sottosegretario Sileri anticipa: "È verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass -finora scaricato da 13,7 milioni di italiani- rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino". Una dose non basta per fermare la mutazione indiana del Coronavirus.

Sul fronte vaccini oggi in Italia si raggiunge il traguardo delle 50 milioni di somministrazioni. Il ministro Speranza annunciando il numero ha dichiarato: "È un dato molto rilevante e quando vediamo l'Italia tutta in bianco dobbiamo pensare al risultato di questa campagna di vaccinazione". L'obiettivo è di inoculare la prima dose a tutti gli italiani entro fine estate e, come spiegato ieri dal generale Figliuolo, raggiungere l'immunità di gregge, l'80% della platea delle persone vaccinabili, entro settembre. L'invito è quindi di "continuare a vaccinarci e restare perlomeno a quota 500mila dosi al giorno".

Dati e contagi Covid in Italia del 28 giugno

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono stati 33 su 4.521 test di cui 3.454 tamponi molecolari e 1.067 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,73% (1,8% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani sui social network.

Sono 20 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Nessun ulteriore decesso. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 425.333 mentre quello delle vittime rimane invariato a 11.612. Sul fronte ospedaliero aumentano di un casi i ricoveri, che ora sono 266, mentre calano i pazienti delle terapie intensive (25, -2).

L'1,9% dei 4256 test processati per accertare l'infezione da Coronavirus in Puglia ha dato esito positivo. Si tratta di nove nuovi casi di cui due accertati in ognuna delle province di Brindisi, Foggia e Lecce. Altri due casi riguardano residenti fuori regione e di un altro non è nota la provincia di residenza. Nelle ultime 24 ore non si registra nessun decesso. Sono 3.472 gli attualmente positivi di cui 157 ricoverati.

Le altre regioni

Crollano i contagi nelle Marche: sono solo 3 nelle ultime 24 ore. Nessun decesso, per il quindicesimo giorno consecutivo, in Alto Adige dove si registrano 2 casi. Rimangono invariati i dati in Umbria: nessun nuovo positivo e zero vittime.