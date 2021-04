Roma, 27 aprile 2021 - Attesa per il nuovo bollettino Covid del ministero della Salute: la curva epidemiologica (con contagi, ricoveri e morti) in Italia resta osservato speciale dopo le riaperture legate al ritorno della zona gialla. Una scelta criticata oggi dal professor Andrea Crisanti dell'Università di Padova, secondo cui le riaperture sono state "intempestive". "Bisognava aspettare ancora un pò, per creare una capacità di risposta del sistema sanitario nazionale, perché siamo a un livello in cui la saturazione si può facilmente raggiungere", ha detto intervendno a SkyTg24..

Il nodo principale sono sempre le varianti e, in particolare, quella indiana, che sembra avere indice di infettività molto alto (la situazione nel Paese è drammatica, al punto che tutto il mondo si è mobilitato per inviare aiuti). Primi casi sono stati rilevati in Veneto e a Latina.

E, mentre continua la campagna di vaccinazione, Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia, ha annunciato che la sua missione potrà considerarsi conclusa. "Il 29 aprile arriveremo a 100mila vaccini", dopodiché "saremo in grado di farne 140mila al giorno. La macchina ormai è organizzata, quindi Bertolaso non servirà più e si dedicherà ad altro", ha dichiarato a 'Quarta Repubblica' su Rai4.

Intanto buone buone notizie arrivano dalla Spagna: a un mese dal concerto 'sperimentale' di Barcellona con 5.000 spettatori "non si registra nessun contagio", riferiscono gli organizzatori. Il live della band catalana Love of Lesbian si era tenuto sabato 27 marzo scorso al Palau de Sant Jordi, a tutti i partecipanti era stato stato imposto l'obbligo di mascherina FFP2 ma non il distanziamento fisico. Inoltre era stato utilizzato un sistema di ventilazione che garantiva un corretto ricambio dell'aria nel palazzetto

Il bollettino del 26 aprile

Coronavirus: il bollettino del 27 aprile

Dati dalle regioni / Lazio

Sono 939 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore nel Lazio. I decessi giornalieri sono 34. In calo i ricoveri: le terapie intensive sono 14 in meno (317 in totale), mentre i ricoveri ordinari calano di 42 unità (2.369 in tutto).

Sono 848 i contagi odierni da Coronavirus in Veneto. Da ieri sono stati registrati altri 36 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 34.910 tamponi, il tasso di positività è al 2,42%. Gli attuali positivi sono 22.844. I pazienti ricoverati sono 1.546 (+6), in particolare sono aumentati di 3 unità i ricoveri in terapia intensiva. I dimessi sono 20.255.

Toscana

I nuovi contagi in Toscana sono 515. Ad anticipare i dati del bollettino è il presidente della Regione, Eugenio Giani. "Sono notevolmente meno di quello che avveniva qualche giorno fa, però ci sono, e quindi bisogna tenere comportamenti virtuosi, tenere alta la guardia», «perché ci sono ancora tante persone in ospedale", ha aggiunto il governatore

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 223 nuovi casi di Covid-19, il 10,7% rispetto ai 2.089 tamponi, molecolari e antigenici. Il rapporto positivi-test effettuati èin calo rispetto a ieri, quando era stato del 16,8%, con 123 nuovi casi su 732 tamponi. I nuovi casi sono stati individuati 69 in provincia di Macerata, 21 in provincia di Ancona, 65 in quella di Pesaro-Urbino, 12 nel Fermano, 42 nel Piceno e 14 fuori regione. Questi casi comprendono 48 soggetti sintomatici Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica e' salito così a 96.766.

In Abruzzo oggi sono 81 i nuovi casi (il totale in regione sale così 70.696), mentre i decessi sono 8)