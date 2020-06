Roma. 26 giugno 2020- Nuovo bollettino sull'epidemia di Coronavirus in Italia. Gli aggiornamenti da ieri non vengono più diffusi dalla Protezione Civile, ma dal Ministero della Salute. E offrono un quadro su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive nel nostro Paese. Dopo giornate con dati stabili e bassi, ieri il contagio è risalito, e non solo in Lombardia, dove i nuovi casi sono pressoché raddoppiati. In ascesa anche il numero dei decessi nelle 24 ore in esame. Nel frattempo, continua l'allarme per i nuovi focolai di Mondragone e dell'azienda di trasporti Bartolini di Bologna. Intanto, nel resto del mondo crescono senza sosta i contagi e l'allerta non si ferma: sono più di 9,6 milioni i casi accertati a livello globale.

Speciale Coronavirus

Covid, bilancio del 26 giugno

Qui, intorno alle 18, i dati aggiornati sull'epidemia di Covid in Italia.

Lombardia

I dati verranno diffusi intorno alle 18

Lazio

Il Lazio oggi registra 13 nuovi casi e un decesso per Coronavirus. "Voglio rivolgere un invito - ha sottolineato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato - a tutti i ristoratori al rispetto dell'ordinanza che prevede che venga richiesto per ogni tavolo almeno un recapito telefonico, tale disposizione in questa circostanza è fondamentale per il tracciamento dei contatti". Nella valutazione settimanale del ministero della Salute il valore Rt rimane sopra l'1 ed "era inevitabile poiché occorrono due settimane per vedere gli effetti del contenimento dei focolai", aggiunge D'Amato. Infine "nella Asl Roma 6 si registrano cinque nuovi casi, di cui 3 ad Anzio, tutti con link scollegati tra loro e di questi uno è un caso di una donna proveniente da Londra risultata positiva alla pre-ospedalizzazione".

Toscana

Due nuovi decessi e due casi di positività al Covid19 in Toscana nelle ultime 24 ore.

Marche

Ancora due casi positivi nel percorso dell'Hotel House nelle Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 940 tamponi, di cui 574 nel percorso nuove diagnosi, 322 nel percorso guariti e 44 nel percorso Hotel House. Sono stati registrati zero casi positivi nel percorso nuove diagnosi e nel percorso guariti.

I numeri delle Regioni

(Tabelle pdf dopo le 18)

Le altre notizie

Oggi, intanto, si è raggiunta una tappa fondamentale per la ripartenza del Paese dopo l'emergenza Coronavirus: il 14 settembre è la data ufficiale di riapertura delle scuole. Si è conclusa, infatti, l'intesa tra Regioni, Enti Locali e governo per il rientro a scuola a settembre e sono state messe nero su bianco tutte le linee guida.

Coronavirus, Zampa: "Debolmente positivi restino in quarantena"

Terapie intensive a un passo da quota 100: "Schema noto, le pandemie finiscono così"