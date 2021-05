Roma, 24 maggio 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Coronavirus in Italia, all'indomani del dato più basso di decessi registrato da inizio anno (72 i morti del 23 maggio). Oggi riaprono le palestre, mentre dal 28 ci sarà il via libera ai ristoranti al chiuso (fa eccezione la Valle d'Aosta che con un'ordinanza regionale è partita già oggi). Il calo dei contagi, ma soprattutto dei ricoveri (di cui si dice "sorpreso" anche il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta), lascia ben sperare per un rapido ritorno a una vita senza o con poche restrizioni. Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise, ad esempio, guardano con fiducia alla prossima settimana per il passaggio in zona bianca (i numeri attuali dovranno essere confermati nel monitoraggio di venerdì prossimo).

Sommario

Sul fronte vaccinazioni sono oltre 10,1 milioni gli italiani ad aver ricevuto entrambe le dosi e a essere, quindi, immunizzati. Resta il nodo di chi dovrebbe ricevere la seconda dose in vacanza: Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, si dice d'accordo con l'ipotesi di vaccinare anche in altre regioni, mentre non la pensa così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, secondo il quale per fare il richiamo del vaccino si dovrà tornare a casa".

Intanto l'Oms lamenta che un "piccolo gruppo di Paesi" monopolizza i sieri anti-Covid e chiede che "almeno il 10% della popolazione di ogni Stato" possa essere vaccinato entro settembre. "Oltre il 75% di tutti i vaccini è stato somministrato in soli 10 Paesi", ha detto nel corso della riunione annuale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aggiungendo che "almeno 115.000 operatori sanitari sono stati spazzati via dal Covid dall' inizio della pandemia".

Il bollettino Covid del 24 maggio

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati e la tabella in Pdf)

In Toscana i nuovi contagi da Covid sono 245 (234 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico). L'età media dei nuovi positivi è 39 anni circa. Oggi sono stati eseguiti 6.851 tamponi molecolari e 1.707 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,9% è risultato positivo. Sono invece 3.253 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.949. I ricoverati sono 741 (19 in meno rispetto a ieri), di cui 133 in terapia intensiva (2 in meno). Si registrano infine 14 nuovi decessi: 6 uomini e 8 donne con un'età media di 77 anni. Dall'inizio dell'emergenza i casi in regione sono 239.719.

Nelle ultime 24 ore il Veneto ha registrato 150 nuovi casi di positività al Coronavirus e due decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 422.074, quello delle vittime a 11.530. Continua a scendere la pressione sugli ospedali, dove si trovano ricoverati 845 malati Covid (-12), dei quali 749 (-12) nelle aree non critiche, e 96, dato invariato, nelle terapie intensive. I soggetti positivi attualmente in isolamento sono 11.055 (-95). Con la giornata di ieri il Veneto ha superato i 10 milioni di tamponi fatti dall'inizio della crisi sanitaria.

Scende il tasso di positività in Puglia dove, nelle ultime ore, su 4.120 test processati, l'1,72% ha dato esito positivo. Si tratta di 71 nuovi casi di cui poco più della metà accertato in provincia di Lecce in cui si contano 36 malati Covid in più. Seguono Foggia con 20, Brindisi con 9, Bat con 7 e Bari con due. Le vittime invece sono state 11. Sono 31.769 gli attualmente positivi di cui 903 sono ricoverati negli ospedali della regione.

Sono 58 i positivi al Covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le 453 nuove diagnosi: 21 in provincia di Ancona, 20 in provincia di Macerata, 5 in provincia di Pesaro Urbino, 5 in provincia di Ascoli Piceno e 7 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione "sono stati testati 1.131 tamponi: 453 nel percorso nuove diagnosi (di cui 11 nello screening con percorso Antigenico) e 678 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,8%)".

Basilicata

In Basilicata sono 42 i nuovi casi rilevati su un totale di 1.049 tamponi molecolari. Nessun decesso, mentre i guariti o negativizzati sono 171. I lucani attualmente positivi sono 4.270 (-126), di cui 4.186 in isolamento domiciliare. Sono 20.603 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 549 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 84 (-5); in lieve aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 6 (+1).

Le altre regioni

In Umbria si registrano 10 nuovi positivi e due decessi. Sono due le vittime anche in Alto-Adige, dove i contagi sono 16. In Abruzzo si contano solamente 15 casi (ieri 68) e un morto, ma crescono gli ospedalizzati.