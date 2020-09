Roma, 18 settembre 2020 - Anche oggi è importante il quotidiano bollettino del Ministero della Salute con l'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia (qui i dati di ieri 17 settembre). Negli ultimi giorni i numeri italiani dei nuovi contagi sono in lieve aumento mentre costantemente si sta registrando l'aumento di ricoveri anche nelle terapie intensive. Peraltro le cose in Italia stanno andando decisamente meglio che in altri Paesi europei: primo fra tutti la Francia dove ieri i nuovi contagiati hanno superato quota 10mila e i morti raggiunto quota 50. Grande preoccupazione anche in Gran Bretagna dove un ministro non ha escluso un altro lockdown.

In Italia c'è sempre grandissima attenzione sul mondo della scuola dopo la riapertura del 14 settembre. E rimbalzano notizie di positività. Come a Ventimiglia dove una studentessa è risultata positiva: 21 compagni di classe e 7 insegnanti, sono stati posti in isolamento domiciliare per 14 giorni. O come a Bolzano dove è stato un ragazzo a risultare positivo: in quarantena i 22 compagni di classe e 7 insegnanti. A Polignano apertura scuole rinviata al 28 settembre. A Palermo chiuso un asilo nido: è il quarto.

A Corleone, in Sicilia, per un significativo aumento di casi il sindaco, Nicolò Nicolosi, ha firmato un'ordinanza che prevede, da oggi e fino all'1 ottobre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Bar, pub, sale giochi e sale scommesse non potranno restare aperti oltre le 22. Per palestre, impianti sportivi e scuole di ballo saracinesche giù entro le 20. Preoccupazione nel Reatino per un focolaio in una Rsa: 14 positivi.

Importante annuncio del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: "Mille spettatori agli eventi sportivi all'aperto". Mentre sul fronte della diagnosi importante il test del sangue che prevede il decorso della malattia. Accordo Ue-Sanofi per 300 milioni di dosi di vaccino.

Toscana, altri 99 casi

In Toscana sono 13.522 i casi totali di positività da inizio epidemia, 99 in più rispetto a ieri (43 identificati in corso di tracciamento e 56 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 99 casi odierni è di circa 44 anni.

Veneto: 108 positivi

Sono 108 i nuovi casi di coronavirus registrati in Veneto. A dirlo è il bollettino delle Regione che porta il totale degli infetti dall'inizio dell'emergenza ad oggi a quota 25.423. Nessun decesso. Restano 7572 le persone in isolamento domiciliare.

Lazio, 193 contagi

Altri 193 casi in Lazio "su quasi 11 mila tamponi", riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, evidenziando che "nella valutazione del ministero il valore Rt è a 0.54". Dei nuovi contagi, 108 sono a Roma. Nessuna nuova vittima in regione nelle ultime 24 ore.

Friuli Venenzia Giulia

Le persone attualmente positive in Friuli Venezia Giulia sono 677 (15 piu' di ieri). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 22 sono ricoverati in altri reparti. Oggi sono stati rilevati 39 nuovi contagi ma non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale).

Marche

Sono 29 i casi positivi su 871 nuove diagnosi registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche: 10 in provincia di Ascoli Piceno, 8 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Fermo e 3 fuori regione.

Abruzzo

Forte aumento di contagi in Abruzzo: 54 i nuovi casi accertati con i test delle ultime ore. È uno dei dati più alti degli ultimi quattro mesi. Si registra un decesso recente, un anziano di Sulmona (L'Aquila): il bilancio delle vittime sale a 474. Gli attualmente positivi sono 47 in più e salgono a quota 679: aumentano i pazienti ricoverati in ospedale.

Puglia

Sono 84 i nuovi casi registrati in Puglia, a fronte di 3.773 test effettuati. Sono stati, inoltre, registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 368.571 test e risultate positive 6836 persone. 4.273 sono i pazienti guariti; 1.986 sono i casi attualmente positivi.

Le altre regioni

Dopo alcuni giorni, oggi la Basilicata torna a contagi zero: ieri nessuno dei 438 tamponi analizzati è risultato positivo. Boom di contagi (soprattutto stagionali) in Alto Adige. Sono stati registrati 72 nuovi casi positivi, contro gli 11 di ieri (1.916 tamponi). Altri 39 contagi in Friuli Venezia e Giulia.

Le altre notizie di oggi

Elezioni e Covid-19

Firenze: trapianto su bimba positiva e malata di leucemia

Stella della lirica positiva