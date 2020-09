Roma, il 14 settembre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti del ministero dalla Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, dopo la lieve frenata dei contagi di ieri. Intanto, l'Italia sembra rialzarsi. Stamattina, infatti, è stato un nuovo inizio per oltre 5,5 milioni di studenti italiani, che hanno di nuovo sentito suonare la prima campanella, dopo lunghi mesi di lezioni a distanza. "Finalmente un bel suono" è stato il commento del sindaco di Codogno. Un'entusiasmo confermato dal premier Conte, che racconta di aver accompagnato anche lui il figlio alle scuole medie. E sempre nella mattinata anche Sivio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele, dopo aver vinto "la prova più pericolosa della mia vita". Insomma, note di speranza dal nostro paese, mentre nel resto del mondo la pandemia corre e l'Oms avverte: "A ottobre e novembre ci sarà una mortalità più elevata". I contagi hanno superato oggi la soglia dei 29 milioni e il direttore dell'Organizzazione ha ricordato di "evitare di salutarsi con i gomiti", per mantenere il distanziamento, e preferire "una mano sul cuore".

Covid, il bollettino del 14 settembre

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero dalla Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive.

I numeri delle Regioni

A breve la tabella pdf.

Toscana: 59 contagi e un decesso

In Toscana sono 13.173 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri. L'età media dei casi odierni è di 43 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 70% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico. Delle 59 positività odierne, 1 caso è ricollegabile a rientri dall'estero, 2 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione. Il 49% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Oggi si registra anche un nuovo decesso, a Prato: si tratta di un uomo di 51 anni. In totale da inizio pandemia sono 1.150 i pazienti deceduti. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 9.523 (72,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 633.578, 3.377 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.500, +1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 100 (3 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (1 in più).

Le altre regioni

Nelle Marche oggi 11 nuovi positivi al Covid, ma un terzo dei tamponi in meno. Tre casi anche in Basilicata, mentre sono 61 in Puglia e due decessi. In Sardegna, invece, 54 nuovi contagi. Un solo caso in Abruzzo.

Le altre notizie di oggi

Inizio scuola. Scuolabus, ingresso in classe, ricreazione: i momenti critici

Inizio scuola, l’appello di Vasco Rossi: "Restate aggrappati al vostro futuro"