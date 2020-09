Roma, 13 settembre 2020 - Appuntamento quotidiano con il bollettino diramato dal ministero della Salute con i nuovi dati sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. Mentre all'estero il virus continua a galoppare e in Europa c'è timore in Austria ("Siamo all'inizio della seconda ondata"), in Italia sarà importante verificare se il calo dei nuovi contagi registrato ieri (qui il bollettino del 12 settembre) troverà conferma. Un dato importante sarà dato dal numero di tamponi processati che nel weekend (come già accaduto ieri) di solito è inferiore agli altri giorni della settimana.

Intanto il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo ha comunicato che martedì comincerà la discussione sull'eventuale riduzione della quarantena (da 14 a 7 giorni) sulla scorta di quanto ha già fatto la Francia. Il ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista a un quotidiano ha detto: "Dobbiamo resistere, dopo l'inverno vedremo la luce". Domani è anche il primo giorno di scuola in molte regioni e bisognerà capire l'impatto della riapertura degli istituti sulla diffusione del virus.

Tra le altre notizie, fa scalpore quella del medico di Alessandria andato a lavorare con 38,5 di febbre e risultato positivo al Covid. Una buona notizia per Flavio Briatore: è guarito dopo due tamponi negativi ed è tornato a Montecarlo.

Corre invece ai ripari il sindaco di Polignano (Bari) dove si sono riscontrati diversi casi di positività: ha emanato una ordinanza, che rende "obbligatorio per tutti, su tutto il territorio comunale, circolare indossando la mascherina''. Sono tutti negativi al Covid i 25 migranti sbarcati a Pozzallo. Chiusa una ludoteca a Cosenza.

I dati Covid di oggi 13 settembre

Qui troverete appena disponibili i nuovi dati odierni

Regioni: la tabella

Qui troverete appena pubblicata la tabella in Pdf scaricabile con i dati regione per regione.

Lombardia

Sono 265 i nuovi casi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, 88 in provincia di Milano (47 in città). Altri 3 i morti legati al Covid-19 in regione. Secondo i dati della Regione Lombardia, i nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza sono 34, a Bergamo 18, a Brescia 27, a Como 29, a Cremona 8, a Lecco 2, a Lodi 8, a Mantova 7, a Pavia 12, a Sondrio 2 e a Varese 13.

Toscana

Sono 91 i casi in più rispetto a ieri in Toscana (17 identificati in corso di tracciamento e 74 da attività di screening). E oggi si registra un nuovo decesso: una donna di 86 anni a Pisa: salgono così a 1.149 le vittime dall'inizio dell'epidemia. Gli attualmente positivi sono 2.459. I ricoverati sono 97 (+5), di cui 17 in terapia intensiva (-1). L'età media dei nuovi casi è di 44 anni (il 20% ha meno di 26 anni, il 29% tra 26 e 40 anni, il 32% tra 41 e 65 anni, il 19% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 79% è risultato asintomatico, il 13% pauci-sintomatico. Delle 91 positività odierne, 8 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, 3 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni, di cui 2 riferibili a cittadini residenti fuori regione.

Marche

Nelle Marche sono stati accertati 39 nuovi casi nelle ultime 24 ore su 922 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi. I nuovi positivi sono stati individuati 19 in provincia di Pesaro-Urbino, 8 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Fermo e 3 fuori riferiti a persone non residenti nelle Marche.

Umbria

Sono 24 i nuovi casi di coronavirus registrati in Umbria l'ultimo giorno, 2.066 totali. Tornano a crescere i ricoveri ordinari, 23, uno in più di ieri, mentre sono sempre quattro i pazienti in terapia intensiva. Segnalati cinque nuovi guariti, 1.542 in tutto, mentre restano 81 i morti. Gli attualmente positivi passano da 424 a 443. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 1.726 tamponi.

Sardegna

In Sardegna si registrano 33 nuovi casi, 21 rilevati attraverso attività di screening e 12 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 140 in tutto. E sono 1.252 i test condotti rispetto all'ultimo aggiornamento. Ottanta i pazienti ricoverati in ospedale (+18 rispetto al dato di ieri), mentre è invariato il numero dei pazienti (14) attualmente in terapia intensiva.

Puglia

Altri 83 casi positivi in Puglia: 56 in provincia di Bari, 3 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. Degli 83 nuovi casi, 11 sono riconducibili al focolaio di Polignano a Mare.

​Le altre regioni

Nuova netta impennata di contagi di coronavirus in Alto Adige. Sono ben 40 i tamponi positivi esaminati nella giornata di ieri su un totale di 1.273. Altri 82 casi di positività in Piemonte nelle ultime 24 ore, 59 asintomatici.

Le altre notizie

SCUOLA Le incognite del rientro il 14 settembre

BOLOGNA Ventenne positiva, 34 in isolamento

TASSE 270 versamenti in 15 giorni