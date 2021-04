Roma, 12 aprile 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti di oggi, diffuso dal ministero della Salute, su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Mentre il Paese si colora di arancione (qui tutte le regole e quante persone portare in macchina), visto che è scattato il cambio di colore delle Regioni, si moltiplicano le voci di chi vorrebbe accelerare le riaperture (qui il piano per bar e ristoranti). Il neoletto presidente della Conferenza delle Regioni, Massimo Fedriga, chiede "regole uguali in tutto il Paese", mentre si accende la polemica, dopo il modello Grecia, sulle isole Covid free. Ma è Figliuolo a metterla a tacere: l'ipotesi che ci possano essere località turistiche privilegiate - ha dichiarato il commissario straordinario per l'emergenza - non esiste. E la speranza di vedere la luce in fondo al tunnel arriva dalla Gran Bretagna, che da oggi riapre negozi non essenziali, pub e palestre.

Punto vaccini (qui le pagelle). E' previsto in giornata l'arrivo dello slot settimanale di Pfizer, mentre è finalmente arrivato il giorno di Johnson&Johnson: sono attese, infatti, per domani 360mila dosi di vaccino a Pratica di Mare, di cui 184.800 del siero Janssen e le altre 175.200 di AstraZeneca.

Covid, il bilancio del 12 aprile

Toscana

Sono 715 in più i casi di positività al Coronavirus registrati in Toscana rispetto a ieri, che portano così a 209.923 i casi totali. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 176.600 (84,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.891 tamponi molecolari e 1.863 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 27.631, -0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.984 (32 in più rispetto a ieri), di cui 286 in terapia intensiva (2 in più). Sono 30 i nuovi decessi: 17 uomini e 13 donne con un'età media di 81,1 anni.

Il Veneto registra 587 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, uno dei dati più bassi delle ultime settimane. Si tratta di un numero che però, come ogni lunedì, risente dei ritardi nel caricamento nel weekend. I decessi sono 11. L'incidenza dei positivi sui tamponi fatti è del 4,99%. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a 395.794, quello delle vittime a 10.952. Il dato negativo è che tornano a salire i ricoveri negli ospedali: complessivamente sono 2.122 (+26) i pazienti con Covid negli ospedali della Regione, "siamo sempre sopra il massimo che era stato registrato a marzo, con 2.068 - ha commentato il governatore Luca Zaia -, significa che noi ogni giorno abbiamo 70-80 persone che entrano in ospedale". I pazienti ricoverati nei reparti non critici sono invece 1.821 (+26), quelli nelle terapie intensive 301 (-1).

Sono appena 111 i positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 nelle Marche tra le nuove diagnosi, un numero basso, come sempre nei giorni post festivi, legato a quello dei tamponi analizzati, 1.810, secondo il Servizio Sanità della Regione: "955 nel percorso nuove diagnosi (di cui 413 nello screening con percorso Antigenico) e 855 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 11,6%)". Dei nuovi positivi, 55 sono in provincia di Ancona, 12 in quella di Macerata, 10 in quella di Pesaro Urbino, 18 in provincia di Ascoli Piceno 7 in quella di Fermo e 9 fuori regione.

Basilicata

Cinque decessi e 80 nuovi contagi, a fronte di 450 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore in Basilicata. Lo fa sapere la task force regionale che segnala anche 53 persone guarite. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.907 di cui 4.7017 in isolamento domiciliare. Sono 15.147 le persone residenti in Regione guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 471 quelle decedute. Stabile il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane a quota 190 di cui 13 in terapia intensiva.

Alto Adige

In Alto Adige sono 74 i nuovi casi di Covid-19 su 4.901 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Le vittime complessive causate dal coronavirus, o ad esso collegato, è pari a 1.150. Su 207.228 persone sottoposte a tampone molecolare, 46.209 sono risultate positive. Le persone che hanno avuto un test antigenico positivo sono 24.914. Stabile la pressione sugli ospedali con 76 pazienti Covid ricoverati nei normali reparti, 22 in terapia intensiva (uno in meno rispetto al dato di ieri), 45 nelle strutture private convenzionate e 50 nelle due strutture appositamente allestite per l'emergenza.

Le altre Regioni

In Umbria 40 nuovi positivi, 166 guariti e altri due morti.