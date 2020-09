Roma, 11 settembre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Dopo la risalita dei contagi di ieri, che hanno superato il tetto dei 1.500 positivi, si attendono gli aggiornamenti dal ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto, sono più di 28 milioni i contagi da Covid19 nel mondo e l'Israele è il primo paese a tornare in lockdown. E mentre in Germania, nonostante l'aumento di casi tra la popolazione giovane, i medici ritengono che siano riconducibili ai viaggi estivi piuttosto che alla scuola, nel nostro paese continua il dibattito sulla riapertura degli Istituti. Su oltre 500 mila test sierologici effettuati tra il personale docente e non docente, 13mila lavoratori sono risultati positivi al Covid, ma Conte mette un punto: "Criticità non altera ritorno in aula".

Scuola anti Covid. Agriturismi, oratori, banche e centri sociali: le aule creative

Covid, il bilancio dell'11 settembre

A breve pubblicheremo qui gli aggiornamenti dal ministero della Salute.​

I numeri delle Regioni

Qui, appena disponibile, la tabella Pdf.

Toscana

In Toscana sono 147 i nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Un dato decisamente in crescita rispetto all'incremento fatto registrare ieri (+92). Il totale, così, sale a 12.885. Dei nuovi casi, 56 sono stati identificati in corso di tracciamento e 91 da attività di screening. I nuovi casi sono lo 1,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 147 casi odierni è di 44 anni circa (il 22% ha meno di 26 anni, il 25% tra 26 e 40 anni, il 38% tra 41 e 65 anni, il 15% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 60% è risultato asintomatico, il 24% pauci-sintomatico.

Campania

"Oggi abbiamo 140 casi, cominciamo a scendere". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, facendo il punto sulla situazione

Coronavirus in regione nel corso di una diretta Facebook. Il dato di oggi, ha aggiunto De Luca, "conferma che nel giro di una settimana o 10 giorni arriveremo a regime, cioè l'operazione sicurezza e prevenzione è stata preziosa per garantire il futuro e per garantire la serenità per le nostre famiglie. Delle altre parti d'italia non hanno fatto questa scelta, vedremo fra un mese i risultati". E ha concluso: "Per quello che riguarda la Campania, abbiamo deciso di seguire una linea di rigore: individuare oggi il problema per avere serenità domani. E' quello che abbiamo fatto e credo con grande successo".

Le altre Regioni

Nelle Marche ancora un boom di casi di Covid: dopo i 40 di ieri, oggi c'è un nuovo balzo in avanti e sono 41 i positivi in regione. Sono 82 i nuovi casi registrati in Puglia, a fronte di 3.554 test effettuati. Anche in Abruzzo 35 positivi, 17 in Umbria e 57 in Piemonte. In Sardegna, invece, a Sassari è nato il primo bimbo da madre positiva al Covid-19: la mamma, 33 anni, asintomatica, è stata inviata a Sassari da un altro ospedale della Sardegna, dopo essere risultata positiva al tampone rinofaringeo cui era stata sottoposta prima del parto cesareo.

Le altre notizie

De Laurentiis positivo al Covid, il virologo Crisanti: "Atteggiamento irresponsabile"

Zangrillo: "Berlusconi carica virale elevata, a marzo-aprile sarebbe morto"

Sara Cunial tenta di baciare inviato di 'Piazzapulita'. "Con la mascherina ti ammali"

Istat, crolla l'occupazione: perso mezzo milione di posti