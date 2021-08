Roma, 10 agosto 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, mentre continua il dibattito sul green pass. Oltre ai nodi che restano da sciogliere, fra cui in primis il lavoro, si discute sui controlli del certificato verde, dopo che il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, anticipando una circolare ad hoc, ha chiarito che dovranno essere i titolari dei locali a dover provvedere senza però richiedere "la carta d'identità ai clienti".

Vaccinazioni, il piano giovani dopo Ferragosto

Tornando sui dati dei contagi, i dati Agenas anticipano che cresce dell'1% in 4 regioni il tasso di occupazione di terapie intensive: queste sono Emilia Romagna (che raggiunge il 4%), Lazio (che arriva al 7%), Lombardia (che arriva al 3%) e Toscana (che arriva al 5%). Anche il valore nazionale, dopo settimane di stabilità, segna +1%, raggiungendo quota 4%. È stabile, invece, la Sardegna all'11%, oltre la soglia del 10%, uno dei nuovi parametri per il cambio di colore. Segno meno invece per la Pa di Trento che torna a 0.

Zona gialla: 14 regioni sforano l'incidenza

Resta al 5%, a livello nazionale, il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid-19 nei reparti di area non critica degli ospedali. Ma sono 7 le regioni che vedono un aumento dell'1%: Abruzzo (arriva al 4%), Campania (al 7%), Emilia Romagna (al 5%), Lazio (al 7%), Molise (al 2%), Puglia (al 4%) e Sicilia, che arriva al 14% subito sotto la soglia del 15%, indicata come uno dei parametri per il cambio di colore delle regioni. Mentre il Veneto vede un calo dell'1%.

Francia, green pass anche nei ristoranti all'aperto

Covid, il bilancio del 10 agosto

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella pdf.

Sommario

Le notizie locali / Toscana

Sono 258.099 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 511 in più rispetto a ieri (494 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 240.122 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.025 tamponi molecolari e 5.878 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4% è risultato positivo. Sono invece 5.273 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.040, +2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 292 (9 in più rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: un uomo e 4 donne con un'età media di 75 anni.

Oggi in Puglia sono stati registrati 14.240 test per l'infezione da Covid-19 e 316 casi positivi: 35 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia BAT, 23 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 57 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. E' stato inoltre registrato un decesso in provincia di Bari. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.010.595 test, 247.889 sono i pazienti guariti e 3.652 sono i casi attualmente positivi.

In Basilicata nella giornata di ieri sono stati processati 276 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 49 (44 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 23 guarigioni. Sempre ieri sono state effettuate 4.024 vaccinazioni. Attualmente sono 369.177 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (66,7 per cento) e 282.319 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (51 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 651.496 su 553.254 residenti.

In Alto Adige sono stati registrati, nelle ultime 24 ore, 67 nuovi casi di positività al Covid-19.

Questo, nel dettaglio, il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva nelle singole regioni, da parte di pazienti affetti da Covid-19, secondo i dati Agenas: Abruzzo (1%), Basilicata (1%), Calabria (2%), Campania (3%), Emilia Romagna (+1%, arriva al 4%), Friuli Venezia Giulia (1%), Lazio (+1%, arriva al 7%), Liguria (7%), Lombardia (+1%, arriva al 3%), Marche (3%), Molise (3%), PA di Bolzano (2%), PA di Trento (-1%, raggiunge quota 0%), Piemonte (1%), Puglia (3%), Sardegna (11%, oltre soglia del 10%), Sicilia (7%), Toscana (+1, raggiunge quota 5%%), Umbria (1%), Valle d'Aosta (0%) e Veneto (2%).