Roma, 8 luglio 2020 - Attesa per il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia. L'aggiornamento del ministero della Salute su contagi, morti e guariti dell'epidemia non arriva più a orario fisso, ma viene diffuso di norma tra le 17.30 e le 18. Negli ultimi giorni l'andamento è parso stabile, con i dati di ieri a certificare una frenata dei contagi a fronte di un improvviso aumento dei decessi. Tendenza, quest'ultima, che oggi si spera di invertire. E arriva una buona notizia: dopo 137 giorni, si svuota la terapia intensiva Covid a Bergamo. A preoccupare sono sempre i focolai - gli ultimi nel Bresciano e in Veneto -, mentre si inizia a guardare con timore anche ai possibili casi importati dall'estero. In tal senso, dopo lo stop ai voli dal Bangladesh formalizzato ieri dal ministro Speranza, oggi a Roma Fiumicino è stato bloccato un volo atterrato dal Qatar, con 125 bengalesi a bordo. Passeggeri che tornano direttamente a Doha senza scendere dall'aereo, mentre le altre persone presenti sul velivolo vengono sottoposte a tampone e quindi messe in quarantena.

Covid, i dati dell'8 luglio

In questa sezione vengono riportati gli aggiornamenti sull'epidemia in Italia.

Toscana

In Toscana 7 nuovi casi di Coronavirus, 2 decessi e 3 guarigioni. Salgono a 10.313 i contagiati, a 8.854 i guariti e a 1.118 i deceduti dall'inizio dell'epidemia. Relativamente alle ultime 24 ore, inoltre, risultano in lievissima risalita i pazienti ricoverati in area Covid: complessivamente sono 14 (+1 rispetto a ieri), fra questi 2 si trovano in terapia intensiva (+1). Secondo quanto registrato dal monitoraggio giornaliero delle aziende sanitarie, invece, emerge che 327 pazienti con sintomi lievi si trovano in quarantena domiciliare (+1), mentre le persone poste in sorveglianza attiva scendono sotto quota 1.000: oggi sono 994, in calo di 54 unità rispetto al dato del precedente bollettino.

Puglia

E' di un residente fuori dalla Puglia il caso positivo riscontrato oggi e riportato nel bollettino epidemiologico quotidiano, dove si legge che i tamponi effettuati sono stati 2.438. Non si registrano nuovi decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 193.757 test. 3.912 sono i pazienti guariti e 78 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.536.

I numeri delle Regioni

Qui la tabella aggiornata poco dopo le 17

Le altre notizie di oggi

Dilaga l'epidemia di Covid nel mondo. Negli Usa si sono registrati 60mila casi nelle ultime 24 ore. Ed è allarme soprattutto in Texas. Ma il presidente Donald Trump minaccia il taglio dei fondi alle scuole che, vista la situazione, non vorranno riaprire. Superati i 3 milioni di casi in America Latina. In Brasile il presidente Jair Bolsonaro, positivo al virus, dichiara: "Mi fido dell'idrossiclorochina". Nel frattempo l'Oms non esclude la trasmissione aerea del Coronavirus che viaggerebbe su particelle sospese nell'aria "in ambienti affollati chiusi". Un'ipotesi che potrebbe portare a rivedere le linee guida.

Approfondimenti

Coronavirus, tutto quello che ancora non sappiamo

L'immunologo: un virus mai visto. "Solo il vaccino lo potrà fermare"