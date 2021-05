Roma, 5 maggio 2021 - Bollettino di oggi sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggiogli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Dati rilevanti in vista del nuovo monitoraggio dell'Iss previsto per venerdì e del conseguente cambio di colore delle Regioni. Restano intanto al centro del dibattito il pass verde, il lasciapassare che consentirà di spostarsi non solo dall'Italia ma anche dentro il nostro Paese - fra regioni di colore diverso - e il coprifuoco, con le Regioni che spingono per spostarlo alle 23.

Covid, il bilancio del 5 maggio

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella pdf.

Le notizie locali / Puglia

Sale nuovamente in Puglia il tasso di positività che passa dal 7,4% di ieri al 9,4% registrato oggi, perchè dei 12.351 test processati 1.171 hanno dato esito positivo. Più di un terzo dei nuovi casi di contagio è stato accertato in provincia di Bari, dove si contano 434 malati di Covid in più. Gli attualmente positivi sono 46.486, di cui 1.742 sono i ricoverati: 40 in meno rispetto a ieri. Le vittime sono state 12. Dall'inizio dell'emergenza sono guarite 186.819 pazienti, 1.293 in più rispetto a ieri. In Regione sono stati identificati altri tre casi di variante indiana, che appartengono ad un altro cluster in provincia di Lecce, ed "è stata caratterizzata, inoltre, una nuova variante 'simil-nigeriana', perché appartenente allo stesso gruppo della nigeriana, ma con più mutazioni nella proteina spike e in altre porzioni del virus - ha spiegato Maria Chironna, responsabile del laboratorio di Epidemiologia Molecolare e Sanità Pubblica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari -. Il soggetto con infezione da questa variante, di nazionalità straniera, era stato ricoverato con polmonite bilaterale in un ospedale della provincia di Bari e dimesso solo da qualche giorno", ha concluso la virologa.

Sono 745 i contagi da Coronavirus in Veneto oggi, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 12 morti, che portano il totale a 1.397 dall'inizio dell'emergenza Covid-19. I nuovi casi sono stati individuati su 36.837 tamponi, l'indice di positività è del 2,02%. Nel complesso 1.336 persone sono in ospedale, -28 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 173 (-5), quelli in area non critica sono 1.163. "Continua il calo della curva, ma è una discesa lenta", ha affermato il governatore regionale Luca Zaia. "L'appello è sempre lo stesso: non bisogna abbassare la guardia, si deve evitare il rischio di assembramenti e bisogna usare sempre la mascherina, con attenzione all'igiene delle mani". "Se avremo la conferma delle dosi in tabella - ha aggiunto riferendosi alle vacinazioni -, potremmo pensare di arrivare al giro di boa prima dell'estate".

I nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana sono 744 su 26.800 test, di cui 15.579 tamponi molecolari e 11.221 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,78% (8,9% sulle prime diagnosi). È quanto reso noto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Rispetto a ieri il numero dei contagi è aumentato (erano 503), così come anche il numero dei test effettuati (erano 22.393) e il tasso dei nuovi positivi (era 2,25%)

Marche

Cresce nelle Marche il numero di contagi rilevati rispetto a ieri, ma con più tamponi esaminati: nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.559 tamponi e sono stati rilevati 278 casi. Di questi 61 si sono registrati in provincia di Macerata, 80 ad Ancona (32.263), 55 a Pesaro Urbino (21.822), 24 a Fermo (9.855), 41 ad Ascoli Piceno (10.551) e 17 fuori regione (3.841). Le persone contagiate nella Regione da inizio emergenza salgono così a 98.637, con 684.972 test effettuati (compresi gli antigenici).

Basilicata

Sale a 522 il totale dei decessi in Basilicata, per via del Covid, dall'inizio della pandemia. Lo fa sapere la task force regionale che segnala 74 nuovi contagi, a fronte di 1.453 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore, e altri 2 decessi, mentre sono guarite 78 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.999. Sono 17.236 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In lieve aumento il numero delle persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, salito a 172, delle quali cui 9 in terapia intensiva.

L'Alto Adige registra altri tre decessi di pazienti Covid e 92 nuovi casi. In Umbria 131 nuovi positivi e tre morti.

Le altre notizie di oggi

Vaccino Pfizer monodose: via allo studio

"Infermieri contagiati dopo seconda dose di vaccino"