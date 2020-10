Roma, 15 ottobre 2020 - Aumenta l'ondata di contagi di Coronavirus in Italia. Preoccupano le cifre e crescono i timori di ulteriori restrizioni, dopo quelle del Dpcm entrato in vigore il 14 ottobre. Il bollettino del pomeriggio, che sarà diffuso dal Ministero della Salute servirà a fare un ulteriore punto della situazione. Occhi puntati sui numeri di casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Sul fronte scuola, secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, sono quasi 6mila gli studenti contagiati e oltre mille docenti.

Gimbe: casi Covid raddoppiati e boom di ricoveri in una settimana

Il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini avvisa che in caso di impennate della curva epidemiologica, "bisogna essere pronti a lockdown parziali, molto parziali. Perché un lockdown generalizzato porterebbe dalla pandemia sanitaria a una pandemia economica". Intanto il Covid continua a dilagare in Europa. E 80 scienziati di tutto il mondo bocciano l'immunità di gregge. "Non ferma il virus".

Il boom, un altro picco e poi l’estinzione. Dalla Spagnola alla Sars: così muoiono i virus

Il bollettino del 15 ottobre

Primario del Sacco: "Pronto soccorso invaso. Stop alle urgenze del 118"

Le notizie locali / Veneto

Seicento nuovi contagi e 7 decessi. Sono i dati relativi all'emergenza coronavirus delle ultime 24 ore in Veneto. A dirlo è il bollettino quotidiano della Regione Veneto. Crescono di 5 unità le terapie intensive. Quasi 13 mila gli isolamenti domiciliari (12.972 per la precisione).

Toscana

Sono 581 in più rispetto a ieri i casi in Toscana (509 identificati in corso di tracciamento e 72 da attività di screening). L'età media dei 581 casi odierni è di 44 anni circa. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 878.817, 11.146 in più rispetto a ieri. Sono 7.879 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.906, +6,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 322 (47 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 donne, con un'età media di 82 anni,1 a Firenze, 1 a Pisa.

Umbria

Massimo assoluto di casi positivi accertati in Umbria in un solo giorno, 263, l'87% in più del dato di ieri secondo quanto riporta il sito della Regione, 4.012 dall'inizio della pandemia. Rimangono però stabili i ricoverati in intensiva, 12, mentre passano da 83 a 86 i malati Covid complessivi negli ospedali. Elevato anche il numero dei guariti accertati, 69, 2.099 totali, mentre rimangono 91 i deceduti. Gli attualmente positivi raggiungono quota 1.822

Puglia

Oggi in Puglia, su 5.346 test, sono stati registrati 257 casi positivi: 144 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Sono stati registrati 7 decessi: 4 in provincia di Bari e 3 in provincia di Foggia.

Abruzzo

Sono complessivamente 5.648 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 203 nuovi casi (di età compresa tra 7 mesi e 101 anni). Dei nuovi casi, 83 sono riferiti ad un unico focolaio in una struttura per anziani della provincia dell'Aquila. Due i decessi.

Marche

Nelle ultime 24 ore sono 140 i postivi nelle Marche dopo i 166 riscontrati ieri, numeri simili a quelli registrati tra fine marzo e inizio aprile. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche. Nell'ultima giornata testati 2.674 tamponi (1.451 nel percorso nuove diagnosi e 1.223 nel percorso guariti). Dei nuovi positivi 42 sono in provincia di Ancona, 32 in quella di Fermo, 25 in provincia di Macerata, 23 in provincia di Ascoli Piceno, 18 a Pesaro Urbino. I casi comprendono 26 soggetti sintomatici.

Alto Adige

Sono 98 i nuovi contagi in Alto Adige dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale che, nelle ultime 24 ore, hanno valutato 1.743 tamponi. Restano stabili, rispetto ad ieri, i ricoveri: 60 pazienti sono curati nei normali reparti ospedalieri; 3 in terapia intensiva e 33 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

