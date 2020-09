Roma, 27 settembre 2020 - Aggiornamenti sul Coronavirus in Italia nel bollettino del Ministero della Salute. La tabella completa fornirà il quadro generale della giornata sull'incremento dei casi totali, da mettere in relazione al numeri dei tamponi. Saranno diffusi anche i dati su attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive.

Il virus continua a causare decessi in tutto il mondo e ormai si è a un passo dal milione di morti. Il triste traguardo non è ancora stato tagliato, ma ormai tutti i vari centri di monitoraggio lo danno molto vicino. Secondo il conteggio dell'agenzia France Press, alle 13 ora italiana, si era a 998.463 morti. Ancora più vicino il traguardo per un altro sito web, WorldoMeter, secondo cui le vittime sono ormai 999.415. Più lontano invece il traguardo per la mappa di Johns Hopkins University, che da molti è considerato il termine di riferimento per il bilancio della pandemia, da quando l'ufficio dell'Oms in Cina ne ha segnalato l'apparizione, a fine dicembre scorso: al momento segnala 994.591 decessi nel mondo.

Veneto, ancora in tripla cifra

Continua l'aumento a tre cifre dei nuovi casi di Coronavirus in Veneto, che nelle ultime 24 ore registra 159 contagiati, portando il totale a 26.973. Gli attuali soggetti positivi sono 3.490, e si registrano 3 nuovi decessi, con il totale a 2.176. Aumenta leggermente (+4) il numero dei ricoverati in ospedale, in totale 204 di cui 148 positivi; stabili le terapie intensive, con 26 ricoverati di cui 21 positivi. Scende infine il numero delle persone in isolamento, 8.951 (-363) di cui 2.274 (-40) positive.

Toscana resta sopra quota 100

Su 7.541 tamponi analizzati nelle ultime ventiquattro ore sono 101 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Toscana. Quarantacinque dei nuovi casi sono stati identificati in corso di tracciamento sulla base di un sospetto diagnostico, cinquantasei da attività di screening. I guariti sono 21 in più nell'ultimo giorno. Tra chi rimane positivo, 105 sono i ricoverati in ospedale (tre in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (uno in meno), mentre in 3.302 sono in quarantena a casa. Non si registrano nuovi decessi, che da febbraio sono stati complessivamente 1.157.

Puglia, 76 contagi

Oggi in Puglia, sono stati registrati 76 casi positivi su 2.683 test: 30 in provincia di Bari, 12 in provincia BAT, uno in provincia di Brindisi, 17 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto ed un residente fuori regione. Non sono stati registrati decessi.

Marche, altri 24 casi

Sono 24 i positivi al Coronavirus rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore su 921 nuove diagnosi: 15 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Fermo e 2 fuori regione. Sette i soggetti sintomatici.

Alto Adige

In Alto Adige i nuovi casi sono 21 su 2.242 tamponi esaminati nella giornata di ieri.I contagi, quindi, non calano nemmeno nella provincia più settentrionale d'Italia dove, a livello scolastico, una scuola è già stata chiusa, la 'Gandhi' di Merano, e altre tre classi sono state poste in quarantena fino al 6 ottobre.