Roma, 27 giugno 2020- Nuovo bollettino dell'epidemia di Coronavirus in Italia. Gli aggiornamenti diffusi dal Ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Nonostante i numeri di ieri, in calo rispetto ai giorni precedenti, facciano ben sperare, continuano ad allarmare i focolai. L'allarme oggi arriva dal Lazio, che registra un nuovo cluster a Fiumicino, dopo quelli scoperti alla Bartolini di Bologna e a Mondragone.

Anche nel resto del mondo non si arresta la marcia del Coronavirus, che sfiora il picco dei 10 milioni di contagi. Se l'Europa continua a rimane l'area con il maggior numero di decessi (193.800), la regione in cui la pandemia sta progredendo più rapidamente al momento resta l'America Latina, dove il numero di morti ha superato quota 100mila.

Speciale Coronavirus

Covid, il bilancio del 27 giugno

Lombardia

Oggi in Lombardia sono stati registrati 77 nuovi casi di Coronavirus e 2 morti. Dei contagi registrati, 21 sono a seguito di test sierologici e 32 'debolmente' positivi. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i morti sono 16.626. I tamponi effettuati sono stati 9.568 (totale a 1.014.321), i guariti/dimessi 723 (totale a 66.046). "I dati di oggi - spiega l'assessore al Welfare, Giulio Gallera - evidenziano un calo di 86 pazienti Covid ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (415 nel complesso) e di 4 persone in terapia intensiva (43 in totale). Dei 77 casi odierni, 32 sono debolmente positivi e 21 derivano da tamponi determinati da test sierologico. Le campagne di screening e le azioni di sorveglianza sul territorio messe in atto da Regione Lombardia, che permettono di monitorare tempestivamente lo sviluppo di eventuali situazioni critiche, stanno garantendo risultati importanti. Non abbasseremo la guardia". Sono 4 a Milano e provincia i nuovi casi di positivi al Coronavirus, di cui solo uno a Milano città.

Lazio

"Oggi registriamo un dato di 18 casi positivi e un decesso". Così Alessio D'Amato, assessore regionale alla Sanità, presenta i numeri della regione. "A Roma città - continua D'Amato - si registrano 5 nuovi casi", mentre "Nella Asl Roma 3 prosegue l'indagine epidemiologica ed è stata disposta la chiusura di una seconda attività di ristorazione a Fiumicino. Sono stati effettuati oltre 400 tamponi con 8 positivi al drive-in di Casal Bernocchi, che rimarrà operativo nella giornata odierna e domani ininterrottamente. Nello specifico si tratta dei due titolari dei locali, 2 dipendenti e 4 conviventi del paziente del Bangladesh, ricoverato ieri allo Spallanzani". Poi l'assessore ha aggiunto: "Rinnovo l'invito a tutti i ristoratori al rispetto dell'ordinanza, che prevede che venga richiesto per ogni tavolo almeno un recapito telefonico, una misura fondamentale per il tracciamento dei contatti". Sono 826 gli attuali casi positivi di Covid 19 nel Lazio, di cui 629 sono in isolamento domiciliare, 185 ricoverati non in terapia intensiva e 13 in terapia intensiva.

Le altre Regioni

Si registra un nuovo decesso in Umbria per Coronavirus, che fa salire il totale a 80 morti, stando ai dati pubblicati nel sito della Regione. Nessun positivo in più, nelle ultime 24 ore. In Veneto solo due nuovi casi di positività al Covid sono stati registrati nelle ultime 24 ore e nessuna nuova vittima rispetto a ieri. In Puglia invece si registra un solo caso positivo, questa volta in provincia di Lecce, su 1.684 test effettuati. Per le Marche è l'undicesimo giorno consecutivo senza vittime, ma sono due i nuovi casi. In Calabria un solo nuovo caso, mentre il Piemonte registra tre nuovi decessi per Covid.

I numeri delle Regioni

Le altre notizie

Coronavirus, l'Ue riapre le frontiere (ma non a tutti). Sì alla Cina, no agli Usa

Coronavirus, Oms: vicini ai 10 milioni di casi. Germania: 640mila in lockdown

Focolaio Mondragone, De Luca: "Faremo tamponi di massa". Lidi balneari: "Piovono disdette"

Coronavirus, debolmente positivi: chi sono e come sono conteggiati