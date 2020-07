Roma, 21 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia, dopo due giorni di calo dei nuovi casi. Osservati speciali restano i focolai attivi, come nel caso di Catania, dove si registrano 21 positivi e 113 in isolamento domiciliare fiduciario in attesa di verifiche. Venticinque migranti, invece, trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi al Coronavirus, secondo quanto accertato dai tamponi eseguiti nelle ultime ore. Prima sono risultati positivi solo tre di loro, oggi si è appreso che sono contagiati altri 22: i 25 sono in isolamento in strutture di accoglienza.

Resta all'ordine del giorno anche l'uso delle mascherine: a Capri il sindaco ha firmato un'ordinanza che ne impone l'obbligo anche all'aperto durante il weekend fino al 31 luglio. Anche Donald Trump sembra aver cambiato idea, tanto da aver postato su Twitter una sua foto con la mascherina sotenendo che indossarla "è patriottico". Sul fronte vaccino, invece. dopo la buona risposta di quello italobritannico comunicati dall'università di Oxford, la Irbm di Pomezia ha dichiarato all'Ansa che "se la fase III di sperimentazione darà, come si spera, risultati positivi, entro fine anno arriveranno in distribuzione in tutto il mondo milioni di dosi". Intanto, l'Unione europea prova a rilanciare l'economia grazie all'accordo raggiunto (non senza poche difficoltà) sul Recovery Fund: un piano da 750 miliardi, di cui 209 destinati al nostro Paese.

Covid, il bilancio del 21 luglio

Pubblicheremo qui gli aggiornamenti dal Ministero della Salute appena disponibili.

Veneto

Sembra frenare la crescita dei nuovi casi in Veneto. Il bollettino diffuso alle 8 di stamattina ha registrato infatti "solo" dieci nuovi casi dopo alcuni giorni di aumenti più consistenti. Il totale degli infetti registrati in regione dall'inizio dell'emergenza ad oggi arriva quindi a 19.671. Gli attualmente positivi sono 624.

Toscana

Altri 9 casi di positività in Toscana nelle ultime 24 ore. I guariti raggiungono quota 8.927 (l'86% dei casi totali). I nuovi tamponi processati sono 3.063. Gli attualmente positivi sono oggi 326, +0,6% rispetto a ieri. Una vittima nelle ultime 24 ore: è una donna di 81 anni.

Le altre Regioni

Otto nuovi guariti, altrettanti contagi e 3 decessi oggi in Piemonte. Due nuovi contagi, invece, in Abruzzo, uno in provincia dell'Aquila e uno un provincia di Chieti, e due decessi, che portano il totale a 470. Un lucano rientrato in Basilicata dall'Emilia Romagna, dove risiede e ha fatto il tampone per l'infezione da Coronavirus, è stato trovato positivo ed è ora in isolamento domiciliare in provincia di Potenza. Il suo caso viene conteggiato in Emilia Romagna. Sono stati 2, poi, i casi di Covid-19 accertati nelle Marche, entrambi in provincia di Ancona.

I numeri delle Regioni

Le altre notizie di oggi

