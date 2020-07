Roma, 20 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia. Intanto emerge che i contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all'Inail alla data del 30 giugno sono 49.986, 965 in più rispetto al monitoraggio del 15 giugno. I casi mortali sono stati 252 (+16), concentrati soprattutto tra gli uomini (82,5%) e nelle fasce 50-64 anni (69,8%) e over 64 anni (19,5%), con un'età media dei deceduti di 59 anni. Dall'analisi territoriale risulta che più di otto denunce su 10 sono concentrate nell'Italia settentrionale: il 56,2% nel Nord-Ovest e il 24,2% nel Nord-Est, seguiti da Centro (11,8%), Sud (5,7%) e Isole (2,1%). Concentrando l'attenzione sui contagi con esito mortale, la percentuale del Nord-Ovest rispetto al totale sale al 58,3%, mentre il Sud, con il 15,1% dei decessi, precede il Nord-Est (13,1%), il Centro (11,9%) e le Isole (1,6%). La Lombardia è poi la regione più colpita, con oltre un terzo dei casi denunciati (36,1%) e il 44,8% dei decessi.

Quanto alla situazione nel resto del mondo: i contagiati sono oltre 14.5 milioni. E, mentre in Francia segnalano la presenza "tra i 400 e 550 focolai", l'Università di Oxford fa sapere che le prime fase dei trial stanno dando una reazione immunitaria.

Veneto

Continua la ripresa dei contagi da Covid-19 in Veneto, dove si registrano altri 42 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, portando il dato complessivo a 19.649 dall'inizio dell'epidemia. Con 31 nuovi positivi da ieri sera alle 17, di cui 26 solo a Padova. Non si registra invece nessun nuovo decesso: il numero delle vittime è fermo a 2.050 (tra ospedali e case di riposo). E , con i nuovi focolai sale conseguentemente il numero dei soggetti posti in isolamento domiciliare arrivati a 1.694. Leggero incremento (+2) nei pazienti Covid ricoverati nei normali reparti, 132, mentre è stabile, a quota 7, quello dei ricoverati nelle terapie intensive.

Piemonte

Un decesso, un contagio e 20 guariti. E' questo il bilancio riferito dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, che sottolinea come il numero delle vittime sia ora a quota 4.120. Le persone virologicamente guarite sono 25.883, mentre altri 701 sono "in via di guarigione" (ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo). I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 150 (- 2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 677. I tamponi diagnostici finora processati sono 467.185 , di cui 256.638 risultati negativi.

