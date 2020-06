Roma, 19 giugno 2020- Nuovo bollettino sull'epidemia di Coronavirus in Italia. Alle 18 gli aggiornamenti della Protezione civile su contagi, attualmente positivi, morti, guartiti e terapie intensive. Intanto, anche oggi l'allarme dalla Cina per un nuovo focolaio di Covid, con 25 nuovi casi solo nella capitale e gli scienziati cinesi insistono: "Il virus di Pechino viene dall'Europa". Anche a Berlino preoccupano i nuovi focolai individuati a Gottinga, con interi complessi residenziali posti in isolamento.

Il bilancio del 19 giugno

Lombardia

In Lombardia oggi sono stati registrati 157 nuovi positivi e 18 morti. Dall'inizio dell'epidemia i casi totali sono 92.675 e i decessi 16.534. "Dei 157 casi positivi riscontrati oggi, 94 sono determinati da tamponi eseguiti a seguito della positività allo screening sierologico. Otto casi invece sono riferiti a ospiti delle RSA e 4 a operatori socio sanitari", ha commentato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. I tamponi effettuati sono stati 10.464 (939.820 in totale), con una percentuale dell'1,5% rispetto ai nuovi positivi riscontrati. I guariti/dimessi sono 741 (62.096), mentre gli attualmente positivi calano di 602 unità a 14.045.

Emilia Romagna

In Emilia Romagna si registrano 27 nuovi casi e 5 decessi. I tamponi effettuati sono 7.950, che raggiungono così complessivamente quota 443.301, più altri 1.196 test sierologici, fatti sempre da ieri. Le nuove guarigioni sono 84, per un totale di 22.727. Continuano a calare i casi attivi, e cioe' il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.219 (-62 rispetto a ieri). Questi i dati - accertati alle ore 12 in Emilia Romagna. Da inizio pandemia, in regione si contano 28.170 casi di positività e 4.224 decessi.

Lazio

Si registrano 4 nuovi decessi nelle ultime 24h e 9 casi nel Lazio, di cui uno è riferibile al focolaio del San Raffaele Pisana, si tratta di un'infermiera della struttura. Il cluster raggiunge così un totale di 114 casi e 6 decessi correlati. Aumentano di 14 i guariti nelle ultime 24 ore, che sono ormai 6.181, oltre 6 volte il numero degli attuali positivi. E' stato individuato un infermiere positivo anche nella Asl di Viterbo. Un caso positivo anche nella Asl Roma 6, un ragazzo tornato dal Messico, ha richiesto l'attivazione del tracing internazionale. Chiude dopo 85 giorni di attività il covid center del San Filippo Neri, dove stamani si è recato l'assessore aal sanità Alessio D'Amato: "Qui è stato fatto un lavoro straordinario e voglio ringraziare tutti gli operatori e i professionisti".

Piemonte

Ventisei nuovi contagi e 7 decessi, di cui zero al momento registrati nella giornata di oggi. Sono i numeri del Coronavirus in Piemonte, comunicati dall'Unità di crisi della regione.

I numeri delle regioni

Provincia per provincia

Le altre notizie di oggi

