Roma, 17 ottobre 2020 - Appuntamento quotidiano sempre più importante con il bollettino Coronavirus del ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia in Italia dopo che ieri (qui il bollettino del 16 ottobre) è stata sfondata la quota di 10mila contagiati nelle 24 ere e alla vigilia delle nuove misure restrittive che il governo sta preparando. Vertice fiume a Palazzo Chigi la notte scorsa, summit Governo-Cts-Regioni questa mattina e questo pomeriggio nuova riunione del Comitato tecnico scientifico e delle Regioni. Un nuovo Dpcm o un decereto legge dovrebbe vedere la luce tra domenica e o lunedì. Coprifuoco, limitazioni allo spoprt e ai locali, diattica a distanza, implementazione dello smart working: sono questi i temi sui quali si sta lavorando dopo che la Lombardia ha già imposto una stretta sugli orari di bar e ristoranti.

Per il premier Conte necessario tenere aperte le scuole. Le Regioni: "Didattica a distanza per gli alunni delle superiori". In Emilia il governatore Stefano Bonaccini: "No chiusura di palestre e piscine"

Intanto mentre il calcio fa registrare nuove positività (Crotone, Parma e Torino), anche in Parlamento il virus avanza. Dopo la positività, ieri, di Maria Stella Gelmini (Forza Italia) e davide Crippa (M5S), oggi è risultato positivo anche l'ex ministro Maurizio Lupi, capogruppo della componente del Misto 'Noi per l'Italia': è il quarto presidente di gruppo positivo a Montecitorio.

All'estero la pandemia continua a espandersi senza freni (oltre 1 milione 100mila morti nel mondo), soprattutto in Europa. La cancelliera Angela Merkel invita i tedeschi "a rimanere in casa". Numeri record in Polonia, Russia, Repubblica Ceca, Ucraina.

Covid, i dati di oggi

In questa sezione troverete, appena pubblicfati, i dati del bollettino di oggi.

La tabella

In questa sezione troverete, appena disponibile, la tabella con i numeri regione per regione.

Veneto

Nuova impennata dei positivi Covid in Veneto, che oggi registra 774 casi in più e 3 vittime. Lo afferma il bollettino della Regione. Il totale dei contagiati ha raggiunto quota 35.051, quello dei morti 2.247 dall'inizio dell'epidemia. In controtendenza rispetto all'aumento dei positivi, diminuisce in queste ore in Veneto il numero delle persone in isolamento domiciliare, calate di 378 unità. Sono passate da 14.251 a 13.873.

Marche

Nelle ultime 24 ore si sono mantenuti ancora sopra i cento i positivi nelle Marche: sono 121 tra le 1.221 nuove diagnosi effettuate. La più colpita è la provincia di Ancona con 35 nuovi casi; seguono Pesaro Urbino (25), Ascoli Piceno (21), Macerata (19) e Fermo (16); cinque casi provengono invece da fuori regione.

Umbria

Sono 205 i nuovi casi di positività accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, a fronte di un alto numero di tamponi processati, 3.525. Si registra un decesso in più (sono 92 in tutto): si tratta di un uomo di 75 anni morto ieri mattina all'ospedale di Terni. I guariti sono 35 (2.188 dall'inizio della pandemia), ma si registra un balzo in avanti nel numero dei ricoverati: 25 in più nelle ultime 24 ore e 115 in tutto. Di questi, 16 si trovano in terapia intensiva (uno in più di ieri).

Le altre regioni

Novanta nuovi casi positivi in Basilicata, dove ieri sono stati processati 1.140 tamponi. In Abruzzo sono 148 oggi i nuovi positivi e 2 i morti. Sono 182, invece i ricoverati, di cui 13 in terapia intensiva.

Le altre notizie di oggi

