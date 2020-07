Roma, 17 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia, che da alcuni giorni registra un aumento dei contagi. Oggi si registrano 231 nuovi casi, mentre calano i morti: 11 contro i 20 del giorno precedente. Individuato un nuovo cluster a Savona con 18 nuovi positivi. Molti poi i casi di importazione come emerge dai dati del Lazio. "Oggi registriamo un dato di 14 casi. Di questi 13 sono casi di importazione: 9 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dall`India, uno dal Montenegro, uno da Albania e uno dalla Romania", fa sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Non va meglio in Catalogna, invece, le autorità hanno adottato nuove misure restrittive per parte della regione, compresa Barcellona, chiedendo ai residenti della città di "restare a casa". Il Covid continua a correre anche in Brasile dove si è arrivati a 2 milioni di infezioni (ma le autorità hanno comunque deciso di riaprire le spiagge). Record di nuovi positivi negli Usa, mentre a Melbourne, in Australia, la nuova ondata di Covid fa registrare 423 casi nelle ultime 24 ore.

Il bilancio del 17 luglio

Resta in linea rispetto ai dati di ieri il numero di nuovi contagi: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 231 casi (ieri 230) per un totale che sale a 243.967. Gli attuali casi di positività sono 12.456 (17 in meno di ieri) mentre i dimessi e guariti sono 196.483 (237 in piu'). Scende il numero dei morti: sono 11, quando ieri sono stati 20. Il numero complessivo delle vittime è di 35.028.

Veneto

Altri 21 casi positivi al Coronavirus in Veneto, dove il numero dei casi dall'inizio dell'emergenza è salito a 19.525. Gli attualmente positivi nella regione sono 502. Aumenta anche il numero degli isolamento domiciliari, arrivato a 1.617. Sono invece 130 i ricoverati, di cui 9 in terapia intensiva. Una vittima in più nella notte (2.047 il totale). In totale i negativizzati sono 16.976.

Liguria: nuovo cluster a Savona

Un nuovo cluster di Covid19 è stato individuato in un ristorante a Savona. A darne notizia è stato il governatore Giovanni Toti. "Il cluster comporta un nuovo numero di persone positive - ha detto il presidente della Regione -. Al momento si tratta di 18 nuovi casi di contagio. Sono stati effettuati 100 tamponi di verifica".

