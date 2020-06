Roma, 30 giugno 2020 - Sono come sempre attesi i dati del bollettino quotidiano sull'andamento in Italia della pandemia di Coronavirus. Numeri che vengono ora tasmessi dal ministero della Salute e non più dalla Protezione Civile. C'è attesa oggi in particolare per vedere se troveranno conferma i dati di ieri (qui il bollettino del 29 giugno) che specie per quanto riguarda i decessi ("solo" 6 in più) ha fatto registrare i dati più bassi dalla fine di febbraio. Se in Italia il trend sembra confermarsi in discesa, va tenuta altissima comunque la guardia. Ieri l'Oms è stato chiaro: "Il peggio deve ancora venire" e in Germania - è notizia di oggi - è esploso un nuovo focolaio in un'azienda di catering.

Veneto

Sale a 19.286 il numero dei positivi in Veneto da inizio pandemia. Lo ha annunciato il governatore Luca Zaia che durante il consueto punto stampa ha annotato 8 nuove positività al Covid-19 e 4 decessi nelle ultime 24 ore, che fanno salire il totale dei decessi a 2.012.Cresce anche il numero delle persone in isolamento 746 (+35) mentre i ricoverati sono 192, 21 dei quali positivi al Covid-19. Sono 10 i pazienti in terapia intensiva e 3.583 i dimessi. Il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 958.434.

Piemonte

Cinquanta nuovi guariti, 11 contagi (di cui 10 asintomatici) e 3 decessi (nessuno registrato oggi). Sono i numeri del bollettino quotidiano diffuso dall'Unità di crisi della Regione Piemonte.

In Toscana sono 10.250 i casi di positività, 2 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.817 (l'86% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 337.110, 2.912 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 329, +0,6% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Per il terzo giorno consecutivo e la nona volta nel mese di giugno, nelle Marche non è stato accertato alcun nuovo caso. Nel corso delle 24 ore, sono stati processati complessivamente 955 tamponi, di cui 624 nel percorso nuove diagnosi e 331 in quello guariti.

Dalle altre regioni

Tutti negativi i 337 test effettuati ieri in Basilicata, quindi in tutta la regione restano tre i casi positivi di coronavirus. E' l'aggiornamento del bollettino sanitario. Immutati i dati complessivi: i casi attuali sono 3 mentre sono 27 le persone decedute e 370 i guariti. Nessuno dei 2440 test effettuati in Puglia per accertare l'infezione da covid-19 ha dato esito positivo e così, per il quarto giorno consecutivo, la regione si conferma a zero nuovi contagi. 'Doppio zero' in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore su 443 tamponi esaminati nessuno e' risultato positivo al coronavirus. Restano fermi a 292 i decessi. Nessun nuovo contagio in Abruzzo.

Le notizie di oggi

Continua il dibattio tra gli scienziati e i medici specialisti sull'uso delle mascherine all'aperto. Per alcuni medici all'aperto sono più i rischi dei benefici. Mentre il Lazio informa che è stata raggiunta quota 161.536 test sierologici con una percentuale di sieroprevalenza del 2,3%, il Veneto annuncia test gratis per le badanti. Difficoltà a Cremona, una delle città più colpite: troppi morti e il cimitero civico non ha più loculi per i defunti da Covid. A Bologna una maestra è risultata positiva e il centro estivo è stato chiuso. Ad Alzano (Bergamo) lo scorso inverno sono state registrate 110 polmoniti sospette: indaga la Procura di Bergamo.

Sul fronte della risposta economica allacrisi scatenata dalla pandemia, a partire da domani 1° luglio entreranno in vigore molte norme previste dai decreti del governo: dai bonus ai pagamenti elettronici (qui la guida).