Roma, 24 ottobre 2020 - Si attende il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Coronavirus in Italia, mentre governo e Regioni studiano se e quali nuove misure restrittive adottare per contrastare la diffusione del contagio del Covid. Il coprifuoco è già stato adottato in Lombardia, Lazio e Sicilia (e da lunedì in Piemonte), mentre il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha imposto il lockdown per 30-40 giorni. Decisione che, nella sera di ieri, ha scatenato violenti proteste a Napoli. Intanto, la Protezione civile ha aperto le procedure per l'individuazione di 2mila persone (tra medici, sanitari e addetti all'attività amministrativa) da impiegare, su base territoriale, per rafforzare l'attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi (contact tracing). La situazione non va meglio nel resto d'Europa: la Slovenia ha chiuso i confini con l'Italia e in Polonia è risultato positivo il presidente Duda, mentre la cencelliera Angela Merkel rinnova l'appello ai tedeschi a limitare i contatti.

Le cifre del 24 ottobre

Notizie locali / Veneto

In Veneto sono 1.729 i nuovi casi di positività al Covid "su 17.461 tamponi molecolari e almeno 10mila tamponi rapidi", ha spiegato il presidente della Regione, Luca Zaia. Il totale dei casi, da inizio dell'emergenza a oggi, raggiunge così quota 42.869. In crescita anche i decessi, sette in più rispetto a ieri, 2.317 in totale. Le persone attualmente positive sono 15.621.

Emilia Romagna

In Emilia Romagna superata quota mille contagi: dagli 888 di ieri ai 1.180 nuovi positivi, su un totale di 17.612 tamponi eseguiti (a cui si aggiungono 2.256 test sierologici) nelle ultime 24 ore, il 6,7%. Dall'inizio dell'epidemia il numero delle persone che hanno contratto il virus sale a 45.542. La seconda ondata “anche in Emilia Romagna si fa sentire eccome”, aveva detto ieri l'assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini. Purtroppo, si registrano 10 nuovi decessi: 4 nella provincia di Modena (tre donne di 95, 92 e 87 anni e un uomo di 82), 2 in quella di Ferrara (una donna di 87 anni e un uomo di 86), 2 in quella di Reggio Emilia (una donna di 90 anni e un uomo di 78), 1 in quella di Parma (un uomo di 80 anni) e 1 in quella di Bologna (un uomo di 84 anni).

Lazio

In aumento il numero dei nuovi positivi nel Lazio nelle ultime 24 ore. "Su circa 23 mila tamponi oggi si registrano 1.687 casi", rende noto l'assessore alla Sanita' regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1389 su oltre 22 mila tamponi eseguiti. Per quanto riguarda i decessi, oggi sono 9, mentre i guariti sono 94.

Toscana

In Toscana sono 29.427 i casi di positività al coronavirus, 1.526 in più rispetto a ieri (1.197 identificati in corso di tracciamento e 329 da attività di screening). I nuovi casi sono il 5,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell'1,6% e raggiungono quota 12.491 (42,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 987.024, 13.369 in più rispetto a ieri. Sono 8.886 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.105 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 15.688, +9,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 727 (71 in più rispetto a ieri), di cui 87 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 11 nuovi morti: 8 uomini e 3 donne con un'età media di 86,6 anni.

Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 412 nuovi contagi (6.521 tamponi eseguiti) e tre decessi da Covid-19. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 7.827, di cui: 2.607 a Trieste, 2.776 a Udine, 1.537 a Pordenone e 846 a Gorizia, alle quali si aggiungono 61 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 2.801. Scendono a 16 i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre salgono a 100 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 372.

Puglia

In Puglia sono 631 i nuovi casi positivi al Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.339 tamponi. Sono invece 10 i decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 Foggia, 1 in provincia di Taranto. Il numero dei pazienti guariti sale a 5977, mentre sono 7398 gli attualmente positivi. Il totale dei casi positivi, dall'iniziio della pandemia, tocca quota 14031.

Marche

Leggero calo, in proporzione ai tamponi fatti, nelle ultime 24 ore il numero di positivi al Coronavirus nelle Marche. Sono stati 274 su 1.621 nuove diagnosi (quasi il 17%) a fronte dei 453 su 2.224 di ieri (oltre il 20%); il giorno precedente 321 su 1.707; 18,8%). Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nell'ultima giornata sono stati testati complessivamente 2.713 tamponi di cui però 1.092 nel percorso guariti

Le altre regioni

In Basilicata, ieri, sono stati processati 1.214 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 69 sono risultati positivi. In Abruzzo invece sono 375 i nuovi casi su 3.862 tamponi eseguiti (i positivi hanno età compresa tra 5 mesi e 100 anni). In Sardegna dall'inizio dell'emergenza sono 7.564 i casi di positività al Covid-19: mell'ultimo aggiornamento si registrano 329 nuovi casi e tre decessi, due donne, di 93 e 82 anni, e un uomo, di 88, tutti residenti nell'area della Città Metropolitana di Cagliari. Altri 166 contagi in Calabria.