Roma, 18 novembre 2020 - Il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia. Dopo il picco di vittime della seconda ondata, registrato ieri, gli aggiornamenti di oggi di Regioni e Ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Occhi sempre puntati su riaperture e su un eventuale Dpcm salva-Natale, con il governatore del Piemonte Alberto Cirio che avverte: "Non si faccia come quest'estate". Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, dice però che l'obiettivo è quello di avere i "locali aperti". Intanto, sul fronte estero, terapie intensive esaurite in Svizzera. Negazionisti in piazza a Berlino: scontri con la polizia (VIDEO).

Covid, Google Maps mostra sulla mappa i numeri del contagio. Come funziona

Il bollettino di oggi

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella in Pdf

Test fai da te Covid: dove si trova e come funziona

Le regioni / Veneto

Il Veneto supera i 3mila morti, con 52 decessi nelle ultime 24 ore, e i 2mila e 500 ricoveri complessivi. Questo il quadro odierno del bollettino Covid in Regione, presentato durante il punto stampa dal governatore Luca Zaia: "Speriamo di essere entrati nella parte alta della curva. Ora bisogna vedere quanto durera'". I positivi di oggi sono a quota 2.972 e il Veneto registra oltre 50mila test tra tamponi rapidi e molecolari.

Veneto, tre assessori positivi. Zaia: "Vivo in una bolla"

Toscana

In Toscana sono 2.508 i positivi in più rispetto a ieri. L'età media dei 2.508 casi odierni è di 47 anni circa. I guariti crescono dell'8,9% e raggiungono quota 30.573 (35,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.385.511, 22.365 in più rispetto a ieri, di cui l'11,2% positivo. Sono invece 10.475 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 23,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.721 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 54.110, -0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.087 (18 in più rispetto a ieri), di cui 282 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 55 nuovi decessi: 32 uomini e 23 donne con un'età media di 82,7 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 31 a Firenze, 4 a Prato, 2 a Pistoia, 4 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 8 a Pisa, 2 a Arezzo, 3 a Grosseto. Alcuni dei decessi comunicati agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore si riferiscono a morti avvenute nelle settimane scorse.

Abruzzo

Rispetto a ieri si registrano 641 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni) in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti morti registra 9 nuovi casi e sale a 712. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 357482 test (+4.600 rispetto a ieri). Sono 621 pazienti (+31 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 65 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 13.704 (+352 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 6.714 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+260 rispetto a ieri), 4.092 in provincia di Chieti (+104), 4.324 in provincia di Pescara (+124), 5.634 in provincia di Teramo (+123), 207 fuori regione (-1) e 222 (+31) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Marche

Resta alto ma scende, anche oggi, il rapporto positivi/tamponi nelle Marche. Il servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.802 tamponi: 1.789 nel percorso nuove diagnosi e 3.013 nel percorso guariti. I nuovi casi sono 479 con un'indice di positività del 26,8% mentre ieri era al 29% (357 casi su 1.229 tamponi) ed il giorno prima ancora al 30,4% (282 casi su 928 tamponi). Dei contagi odierni 147 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 5.335, 134 ad Ancona (7.259), 82 a Pesaro-Urbino (4.906), 66 a Fermo (2.881), 45 ad Ascoli Piceno (3.278) e 5 da fuori regione (775). I nuovi casi comprendono 79 soggetti sintomatici.

Alto Adige

Sono 11 le persone decedute nella giornata di ieri in Alto Adige. Il rapporto tamponi-nuovi casi è pari a 16,8%, ovvero 581 nuovi casi su 3.468 tamponi esaminati. In totale le persone morte che avevano contratto il Covid-19 salgono a 425. Delle 140.362 persone complessivamente sottoposte a tampone dall'inizio della pandemia, 18.685 sono risultate positive, la prima il 24 febbraio. Resta sempre molto forte, ma stabile, la pressione sugli ospedali. I pazienti ricoverati sono complessivamente 520, 353 si trovano nei normali reparti ospedalieri, 128 nelle strutture private convenzionate e 39 (cinque in meno rispetto a ieri) nelle terapie intensive.

Leggi anche:

Dpcm Natale 2020: zone rosse addio? Strategia a due livelli per Conte