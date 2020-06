Roma, 14 giugno 2020 - Bollettino sull'epidemia di Coronavirus in Italia. Alle 18 gli aggiornamenti della Protezione civile su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. A Roma chiuso il cluster della Garbatella, quello dello stabile in Piazza Pecile. L'assessore della Regione Lazio Alessio D'Amato: "All'interno non ci sono casi positivi. Sono 52 tra positivi e negativi le persone trasferite. Sono stati eseguiti 108 tamponi in tutto: 4 i nuovi positivi".



Covid, il bilancio del 14 giugno

Emilia Romagna

Diciassette nuovi casi di Coronavirus in Emilia Romagna, di cui 14 persone asintomatiche, individuate con attività di screening, e altri cinque decessi. I pazienti in terapia intensiva sono 14, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 192. Complessivamente in regione da inizio epidemia si sono registrati 28.073 casi di positività, mentre le vittime sono arrivate a 4.204. Per la seconda volta, Piacenza registra un "doppio zero", un giorno senza nuovi positivi e nuovi decessi. I tamponi effettuati sono stati 6.137, che raggiungono complessivamente quota 407.039. Le nuove guarigioni sono 102, per un totale di 22.232. Continuano a calare i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono 1.637. Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi o senza sintomi, sono 1.431.

Lazio

"Oggi registriamo un dato di 14 casi positivi di cui 5 riferibili al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma. Il focolaio raggiunge così un totale di 109 casi positivi e 5 decessi correlati. Sul San Raffaele Pisana attendiamo l'esito dei richiami per chiudere la copiosa indagine epidemiologica". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Toscana

In Toscana sono 10.180 i casi di positività al Coronavirus, 8 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,08% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.596 (l'84,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 292.101, 2.577 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.775. Gli attualmente positivi sono oggi 499, -0,6% rispetto a ieri. Si registrano 3 nuovi decessi.

Coronavirus, nelle Marche 4 nuovi casi

Veneto

Segna sette nuovi casi positivi e un nuovo decesso il bollettino del Veneto. Il totale dei contagi in regione dall'inizio della pandemia sale a 19.219, mentre i decessi sono 1.978. Attualmente risultano positive 772 persone, -6 rispetto a ieri, e i negativizzati salgono dall'inizio del contagio a 16.469 (+12). In isolamento vi sono 847 soggetti (+16) Negli ospedali sono ricoverati 271 pazienti, dei quali 41 positivi al Covid-19; stabili le terapie intensive con 13 ricoverati, di cui uno positivo.

