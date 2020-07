Roma, 11 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. A breve gli aggiornamenti dal Ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto, a livello mondiale la pandemia sfiora i 12,5 milioni di contagi da Covid19, di cui 3 milioni solo negli Stati Uniti. Anche in Italia la corsa del Coronavirus non si arresta e nei giorni scorsi la curva epidemica è tornata a salire. Difronte al timore di una seconda ondata, si sfoga sui social un infermiere di Cremona, Luca Alini, che avverte: "Abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie". E aggiunge: "Facciamo finta che non esista, qualcuno pensa non sia mai esistito, ma il virus esiste, non è magicamente sparito, e sta mietendo ancora vittime". Intanto, una bella novità è stata brevettata da un team di ricercatori e medici dell'Università di Bari: arriva un nuovo kit diagnostico che potrà individuare il Covid-19 anche negli asintomatici.

Covid, il bilancio di oggi, 11 luglio

Emilia Romagna

E' l'assessore alla Salute della Regione Emilia Romagna, Raffaele Donini, ad anticipare il bollettino sul Coronavirus di oggi. “Da qualche giorno - dice a SkyTg24 - assistiamo ad una cinquantina di casi positivi, oggi sono 47, un pochino meno di ieri, ma complessivamente siamo sullo stesso trend”. Poi spiega: "La maggior parte sono persone asintomatiche, la metà delle quali a Bologna, soprattutto nei due cluster che abbiamo individuato e circoscritto della Tnt e di Bartolini”. Un caso di Coronavirus si è registrato anche al Parma, anche se non si tratta di un calciatore. La società ducale ha infatti fatto sapere in una nota che "l'ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato, secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l'isolamento presso il Centro Sportivo, ma potranno continuare regolarmente l'attività".

Lazio

Oggi 19 nuovi casi nel Lazio, di cui 12, i due terzi, di importazione. Nessun decesso nelle 24 ore. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Di questi casi di importazione - spiega - 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh gia' attenzionati. Due altri casi provenienti da India, uno dall'Ungheria e uno dall'Egitto". La situazione è "sotto controllo - sottolinea D'Amato -, ma non bisogna abbassare la guardia. La diffusione è moderata, frutto perlopiù di casi di importazione". L'assessore spiega che la comunità del Bangladesh "sta collaborando attivamente e prosegue senza sosta l'attività ai drive-in per il contact tracing. Abbiamo aperto anche i drive-in del San Giovanni e piazzale Tosti".

Le altre Regioni

In Toscana 5 nuovi casi e un decesso nelle ultime 24 ore. Si registrano tre nuovi casi di Coronavirus in Abruzzo, mentre solo uno in Basilicata. Un positivo anche in Puglia, in provincia di Bari, e 4 nelle Marche, due in provincia di Pesaro Urbino, uno di Ancona e uno fuori regione. Sono 10, invece, i nuovi casi di Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, in maggioranza di cittadini stranieri, e aumentano le persone poste in isolamento fiduciario, 74 in più rispetto a ieri. In Trentino l'assessore provinciale alla salute della Provincia autonoma di Bolzano, Thomas Widmann, è risultato positivo al Covid dopo essersi sottoposto ieri al tampone naso-faringeo e attualmente si trova in isolamento domiciliare. In Campania, a Serino, un'intera famiglia, dii 4 persone, è risultata positiva.

I numeri delle Regioni

Le altre notizie

