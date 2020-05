Roma, 8 maggio 2020 - E' un'altra giornata fondamentale per capire l'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia, soprattutto per valutare gli effetti della Fase 2 che ha portato un allentamento delle restrizioni. Le risposte arriveranno, come di consueto, nel bollettino della Protezione Civile di oggi, atteso per la 18. Ieri la curva dei contagi ha continuato a scendere (1.401 nuovi casi contro i 1.444 di mercoledì), ma alle porte c'è un weekend dove sono attese temperature estive e il pericolo è di allentare l'attenzione sui rischi. Oggi proprio dall'Istituto Superiore di Sanità, attraverso le parole del suo presidente Silvio Brusaferro, è arrivato un richiamo al rispetto delle misure: "Se facciamo azioni di rilassamento questo può facilitare la nuova circolazione del virus". Un nuovo appello reso necessario anche dalle sconcertanti immagini che sono arrivate dai Navigli di Milano dove ieri una folla si è accalcata all'ora dell'aperitivo, con tante persone senza mascherina.

I dati di oggi, 8 maggio

Lombardia

In Lombardia oggi i cittadini positivi al coronavirus sono saliti a 80.723, con un aumento di 609 casi (ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi). Il trend fa quindi registrare un leggero calo rispetto a giovedì, quando l'aumento era stata di 689 unità. Scendono anche i decessi che in totale sono 14.839 (+94 contro +134 di ieri). E calano anche le terapie intensive con 400 totali (-80 contro un saldo zero il giorno prima). I ricoverati non in terapia intensiva sono in tutto 5.702 (-146 contro -231). I tamponi effettuati per il Covid-19 sono 466.287 (+10.993), in calo rispetto a 24 ore fa (+15.488).

Emilia Romagna

Sono numeri sostanzialmente in linea con quelli di ieri in Emilia-Romagna. I nuovi casi sono 111, contro i 108 di ieri: dall'inizio dell'epidemia sono 26.598 i casi di positività. Ammontano invece a 31 i nuovi decessi in 24 ore (ieri erano 28): 13 uomini e 18 donne che complessivamente portano il dato regionale a 3.797. I test effettuati hanno raggiunto quota 221.866 (+4.827). Le nuove guarigioni oggi sono 361 (15.071 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -281, passando dai 8.011 registrati ieri agli odierni 7.730. Per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 7.341, fra i più alti nel Paese. Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.222, -213 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 163 (-10). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-46). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 15.071 (+361): 2.780 'clinicamente guarite', divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione, e 12.291 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perche' risultate negative in due test consecutivi.

