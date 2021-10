Roma, 8 ottobre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino Covid su contagi, decessi, ricoveri ordinari e posti in terapia intensiva, che verrà comunicato nel pomeriggio dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Stando ai dati riportati ieri (giovedì 7 ottobre), il trend epidemico è in calo.

Il monitoraggio odierno della cabina di regia, poi, registra un indice Rt nazionale stabile a 0,83, al di sotto della soglia epidemica. Continua invece il calo dell'incidenza, scesa a 34 casi settimanali per 100 mila abitanti.

Covid: Rt Italia stabile (0,83), cala l'incidenza (34). Sicilia zona bianca

"Abbiamo somministrato più di 6 miliardi di dosi di vaccini in tutto il mondo. I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti Paesi e a darci la speranza che la sua fine sia finalmente in vista". Lo auspica il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in videocollegamento al Summit B20, il G20 delle imprese a Roma.

La Sicilia tornerà in zona bianca. L’ordinanza che conferma il passaggio è stata firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza ed entrerà in vigore da domani (sabato 9 ottobre).

Da lunedì, cambierà la capienza dei luoghi di cultura, sportivi e ricreativi. Approvata la piena capienza nei cinema, teatri e sale da concerto;al 75% negli stadi e al 50% nelle discoteche al chiuso (75% all’aperto), misure che si applicano in zona bianca. Rimane l’obbligo dell’uso delle mascherine nelle discoteche, escluso solo quando si balla.

In zona gialla, i posti occupati dal pubblico si riducono al 50% nei luoghi di cultura e negli stadi.

Registrati nelle ultime 24 ore 338 positivi al Coronavirus in Veneto, su un totale di 13.769 tamponi molecolari e 28.987 tamponi antigenici. Si registra anche una nuova vittima. Pressochè stabile il numero dei malati Covid attualmente ricoverati negli ospedali. Sui 248 totali, 203 (-4) sono in area non critica, mentre 45 (+2) sono in terapia intensiva.

Sono 275 i nuovi positivi in Toscana, su 17.515 test. Il tasso dei nuovi positivi è 1,57% (3,7% sulle prime diagnosi). È quanto reso noto dal presidente della Regione Eugenio Giani sui social. Da ieri si registrano in Regione 4 nuovi morti. Sono 28 le persone attualmente in terapia intensiva, i ricoverati sono 252 (3 in meno rispetto a ieri).

Sono 113 i nuovi contagiati in Puglia. Ad oggi, sono ricoverate 135 persone in area non critica (9 in meno rispetto a ieri) e 20 in terapia intensiva. Le vittime delle ultime 24 ore sono 4. In Regione, gli attualmente positivi sono 2.410 mentre sale a 260.367 il totale dei guariti da inizio pandemia a oggi.

Sono 28 i nuovi positivi in Umbria. In Basilicata, 22 nuovi contagi, 67 nella provincia autonoma di Bolzano. Sono 28 i nuovi positivi registrati Abruzzo, dove il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso.