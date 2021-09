Roma, 19 settembre 2021 - Anche oggi pomeriggio il bollettino Covid del ministero della Salute ci aggiorna sull'andamento del Coronavirus in Italia (morti, nuovi contagi, guariti, ricoveri ordinari e terapie intensive). Ieri i dati erano rimasti sostanzialmente stabili con una diminuzione del numero dei morti (qui il bollettino del 18 settembre). In questi giorni l'attenzione è stata focalizzata essenzialmente sul nuovo Super Green pass che dal 15 ottobre sarà obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro e sulla terza dose per far fronte al calo di risposta immunitaria dei vaccini con il passare dei mesi. L'immunologo Abrignani cita il caso di Israele che ha già imboccato la strada della terza dose.

Sul fronte del Green pass, ecco la guida in materia di controlli. Cosa possiamo fare ad esempio quando saliamo su un taxi o con la nostra colf? Lo scoprite qui.

A una settimana dalla riapertura delle scuole, il ministro dell'Istruizione, Patrizio Bianchi, definisce la scuola "il luogo oggi più sicuro". Sul fronte politico, il segretario della Cgil, Maurizio Landini, si schiera a favore dell'obbligo vaccinale: "Noi pensiamo che una legge, come dice la nostra Costituzione, sull'obbligo vaccinale per tutti i cittadini sia la strada migliore per combattere il virus".

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 418 su 17.876 test di cui 8.485 tamponi molecolari e 9.391 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,34% (7,3% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei nuovi casi è superiore (erano 326) mentre è inferiore quello dei test effettuati (erano 19.051) di conseguenza il tasso dei nuovi positivi è aumentato (era 1,71%).

Il bollettino Covid del Veneto segna oggi 364 nuovi positivi e un morto. Il totale degli infetti raggiunge quota 465.185, quello dei deceduti 11.739. Si registra inoltre nelle ultime 24 ore un paziente in meno ricoverato in area critica e uno in più in area non critica.

Oggi in Puglia sono stati registrati 13.391 test e 164 casi positivi: 57 in provincia di Bari, 21 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 5 in provincia di Brindisi, 21 in provincia di Foggia, 51 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, un residente fuori regione e 2 di provincia in via di definizione. Nessun decesso registrato.

In Basilicata segnalati 31 nuovi casi e 23 guarigioni. Nessun morto. In Alto Adige 61 contagi.