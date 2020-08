Roma, 26 agosto 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia, mentre l'Istituto Spallanzani di Roma fa sapere che il vaccino italiano è stato inoculato ad altri due volontari (la sperimentazione della fase 1 è iniziata lunedì). Intanto dal San Raffaele di Milano arriva la conferma della positività di Flavio Briatore, che - spiega l'ospedale - ha stato posto in isolamento. Ma l'argomento del giorno è sicuramente il ritorno a scuola in settembre: il vertice governo-regioni si è concluso senza un accordo. Il commissario Domenico Arcuri ha annunciato che "dal 28 agosto arriveranno i banchi monoposto", mentre la ministra Lucia Azzolina ha chiarito che "grazie alle risorse stanziate per l'emergenza ci saranno oltre 70mila unità di organico tra docenti e personale Ata".

Infine nel mondo il Covid ha già provocato oltre 820mila morti, secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dalla Johns Hopkins University. I casi totali sono ivece quasi 24 milioni. Il Paese più colpito resta gli Stati Uniti (5,7 milioni con 178.533 decessi), seguito da Brasile (3,6 milioni e 116.580 vittime) e India (3,2 milioni di contagiati). In Europa preoccupano ancora i numeri di Francia, che nelle ultime 24 ore ha registrato più di 3mila casi. In Germania invece superati i 1.500 positivi in un giorno.

Veneto

Nuova significativa crescita dei contagi in Veneto, che nelle ultime 24 ore registra 147 positivi (22.190 la somma da inizio dell'epidemia). I nuovi focolai di Covid scoperti in questi giorni, l'ultimo in un'azienda di carni nel Trevigiano, hanno fatto fare un balzo al dato dei soggetti in isolamento, dai 6.076 di ieri ai 6.524 attuali, + 448. Salgono anche gli attualmente positivi, che raggiungono quota 2.158 (+39). Inoltre si registrano 11 vittime in più (2.116 il totale). La Regione spiega però che l'alto numero di decessi comprende soggetti, quasi tutti anziani, morti sul territorio (non in ospedale) negli ultimi giorni, e conteggiati solo oggi. Si tratta in gran parte inoltre - viene precisato - di pazienti contagiati dal virus nei mesi scorsi, nel frattempo negativizzatisi, ma che su indicazione del Ministero della Sanità vanno registrati comunque come soggetti con infezione da Covid.

Toscana

In Toscana si registrano altri 161 casi di Coronavirus (21 identificati in corso di tracciamento e 140 da attività di screening), che portano il totale a 11.414. I nuovi positivi sono lo 1,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei casi odierni è di 36 anni circa (il 25% ha meno di 26 anni, il 37% tra 26 e 40 anni, il 35% tra 41 e 65 anni, il 3% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 75% è risultato asintomatico, il 19% pauci-sintomatico. Dei nuovi positivi 81 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 69 per motivi di vacanza (25 Spagna, 25 Grecia, 16 Croazia, 3 Malta). 21 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (18 Sardegna, 3 altro). 1 caso riferibile a cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Infine registra anche un nuovo decesso: un uomo di 74 anni, a Lucca.

Lazio

Aumenta il numero di nuovi positivi anche nel Lazio. "Oggi si registrano 162 casi. Di questi, 121 sono a Roma", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, sottolineando che "si conferma una prevalenza dei casi di rientro, e in particolar modo dalla Sardegna (45%)". Nelle ultime 24 ore è stato anche registrato un decesso.

Campania

Sono 135 i nuovi positivi al Covid in Campania: 71 sono casi di rientro (41 dalla Sardegna e 30 da estero). I tamponi effettuati sono stati 3.026. C'è un decesso (443 in totale), mentre i guariti del giorno sono 3.

Puglia

In Puglia sono stati riscontrati 51 nuovi casi su un totale di 3.510 tamponi effettuati in un giorno: in gran parte si tratta di contatti stretti di persone positive, quindi in isolamento fiduciario, e di rientri dalle vacanze. Il dato è in linea con quello di ieri (49 nuovi casi di contagio su un totale di 3.272 tamponi) e in percentuale più basso rispetto a due giorni fa (46 casi su 1.068 tamponi).

