Roma, 12 maggio 2020 - Dopo giorni di calo, ripartono improvvisamente i contagi di Coronavirus in Italia. E' quanto emerge dal bollettino della Protezione Civile, con i dati di oggi, 12 maggio, diffusi come di consueto intorno alle 18.

Il bollettino del 12 maggio

Tornano a salire i contagi in Italia. I nuovi casi sono 1.402 (ieri erano stati 744), il che porta il totale a 221.216. Ma attenzione, perché dei 1.402, 419 non sono riferiti alle ultime 24 ore. Sono casi della Lombardia comunicati oggi ma relativi alle settimane precedenti. Anche al netto dei 419, il contagio aumenta comunque da 744 nuovi casi a 983 (+32%). Altre 172 le vittime (ieri erano state 179), il che porta il totale dei decessi a 30.911. I nuovi guariti sono 2.452.

Calano ancora gli attualmente positivi: sono 81.266 i malati di coronavirus in Italia,1.222 in meno rispetto a lunedì. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 836. Continuano a scendere anche i ricoverati in terapia intensiva: sono 952 i pazienti, 47 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 28. Di questi, 322 sono in Lombardia, 19 meno di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 12.865, con un decremento di 674 rispetto a ieri. Sono invece 67.449 le persone in isolamento domiciliare, 501 in meno rispetto a ieri.

Emilia-Romagna

Buone norizie dall'Emilia- Romagna, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 53 nuovi casi di positività al Covid-19 per un totale dall'inizio dell'epidemia di 26.929. Si tratta dell'incremento più basso dai primi giorni dell'epidemia. Altri 18 decessi. Oggi non si registrano vittime a Parma, Reggio Emilia, Ferrara e Ravenna.

Le notizie di oggi

Potrebbe presto cadere il limite dei congiunti per le visite nella Fase 2. Governo e maggioranza stanno discutendo sull'opportunità di allargare le motivazioni degli spostamenti già dal 18 maggio. Il nuovo allentamento delle restrizioni potrebbe avvenire nonostante finora il SarsCov2 finora abbia coinvolto "una percentuale minima della popolazione italiana". Ne è convinto Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss, che basa le sue stime sul monitoraggio epidemiologico. "Ci sono studi in corso", specifica Brusaferro in audizione alla commissione Ecomafie. E ribadisce alcune caratteristiche del Coronavirus già note da tempo. Ovvero che "appartiene a una famiglia di virus particolarmente sensibile alla luce del sole, ed anche ai disinfettanti come il cloro". Oggi dovrebbe essere il gran giorno del Decreto rilancio che dovrebbe essere finalmente varato dal Cdm. Diffuse le linee guida di Inail e Iss sulla riapertura di bar, ristoranti, spiagge e parrucchiere.

