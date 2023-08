Bolletta della luce, aumenti fino al 10% da ottobre

Roma, 29 agosto 2023 – La bolletta della luce potrebbe lievitare. Se i prezzi sul mercato non cambieranno, “dal primo ottobre ci sarà un balzo fra il 7 e il 10% delle tariffe elettriche per l'ultimo trimestre, il primo aumento, un po’ pesante, del 2023”, spiega Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia (società indipendente di ricerca in campo energetico) commentando l’impennata del prezzo dell’elettricità in Borsa, un rialzo nell'ultima settimana del 30% a 138 euro a megawattora. Parte tutto dal rincaro del gas, che nelle ultime settimane è tornato a toccare quota 20 euro per megawattora. “Metà della produzione italiana dell'elettricità si fa col gas”, ha ricordato Tabarelli. Ecco perché anche le tariffe luce salgono.

Nella settimana da lunedì 21 a domenica 27 agosto, il Gme – il Gestore che in Italia è responsabile del mercato elettrico – ha registrato un prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica (Pun) pari a 137,67 euro a MWh, in rialzo del 29,9% rispetto ai 106 euro circa della settimana precedente. I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del Gme sono risultati pari a 4,1 milioni di MWh, con la liquidità al 72,4%. I prezzi medi di vendita, comunica il Gestore dei mercati elettrici, sono variati tra 136,25 euro a MWh del Nord e 144,16 euro a MWh della Sicilia.