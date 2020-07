Boldi: "Con De Sica tornerò a farvi ridere per Natale"

Massimo Boldi, il 23 luglio lei compie 75 anni. Come festeggerà? "Non festeggio, mi prendo un anno sabbatico. È stato un anno difficile, ci siamo trovati catapultati in una realtà che non immaginavamo che ha cambiato il nostro modo di pensare, di lavorare e anche di compiere gli anni". Cosa è cambiato in lei? "Due aspetti. Il primo, positivo. Ho scoperto di avere una casa. Ci abito dal 1990, l’avevo costruita con mia moglie Marisa, ma prima era solo un dormitorio, o il luogo di ritrovo per compleanni e feste comandate. I 54 giorni di isolamento mi hanno fatto capire che la casa è un bene prezioso. E mi è piaciuto. Il secondo aspetto è negativo: sono diventato più pessimista. Ho scoperto di poter morire per un morbo, una cosa a cui non si pensava più da moltissimi anni. Ha cambiato anche l’aspetto sentimentale e romantico". Allude alla recentissima fine della sua storia con Irene Fornaciari, di 34 anni più giovane di lei? La distanza causata dal lockdown ha influito sul vostro rapporto? "È cambiato il modo di essere fra noi, ma non per la distanza. Le persone che si vogliono bene hanno cento modi per comunicare. Ma se viene a mancare il romanticismo, la buonanotte...

Massimo Boldi, il 23 luglio lei compie 75 anni. Come festeggerà?

"Non festeggio, mi prendo un anno sabbatico. È stato un anno difficile, ci siamo trovati catapultati in una realtà che non immaginavamo che ha cambiato il nostro modo di pensare, di lavorare e anche di compiere gli anni".

Cosa è cambiato in lei?

"Due aspetti. Il primo, positivo. Ho scoperto di avere una casa. Ci abito dal 1990, l’avevo costruita con mia moglie Marisa, ma prima era solo un dormitorio, o il luogo di ritrovo per compleanni e feste comandate. I 54 giorni di isolamento mi hanno fatto capire che la casa è un bene prezioso. E mi è piaciuto. Il secondo aspetto è negativo: sono diventato più pessimista. Ho scoperto di poter morire per un morbo, una cosa a cui non si pensava più da moltissimi anni. Ha cambiato anche l’aspetto sentimentale e romantico".

Allude alla recentissima fine della sua storia con Irene Fornaciari, di 34 anni più giovane di lei? La distanza causata dal lockdown ha influito sul vostro rapporto?

"È cambiato il modo di essere fra noi, ma non per la distanza. Le persone che si vogliono bene hanno cento modi per comunicare. Ma se viene a mancare il romanticismo, la buonanotte prima di dormire... Sembrano delle sciocchezze, ma per me sono importanti. Cominci a farti delle domande. E allora a 75 anni ti chiedi: sarò sulla strada giusta? Mi è sembrato egoista continuare, mi sono chiesto cosa potevo darle. Io ho tre figlie ormai grandicelle (Micaela di 46 anni, Manuela di 38 e Marta di 30, ndr), mi sembrava che Irene fosse diventata la quarta. Abbiamo chiuso, ma siamo rimasti amici".

Guardando indietro lungo la sua vita, c’è stato un momento particolarmente felice?

"Tutta la mia vita è stata felice. Ho fatto non quello che volevo fare ma quello che mi è capitato di fare, solo grazie alla mia simpatia e agli amici. Ho conosciuto persone importanti per me come Jannacci, Gaber, Pozzetto, De Sica, De Laurentiis, e naturalmente Berlusconi che ha scoperto Boldi e poi ha saputo rilanciarlo alla grande".

Torniamo ai primi passi...

"Ad Antenna 3 con Teo Teocoli avevamo inventato qualcosa di nuovo. La generazione precedente era formata da Cochi e Renato, ma noi siamo andati oltre. Ero al Derby (il leggendario locale di cabaret di Milano, ndr) e Berlusconi aveva realizzato Canale 58. Una sera venne al Derby con Bettino Craxi. Mi disse: con te faremo una tv nuova. Andai in via Rovani a firmare il contratto e lui stappò una bottiglia di champagne".

Parliamo di Jannacci.

"Un folle, un genio stravagante come ne nasce uno su un milione. L’ho conosciuto al Derby, negli anni ‘60. C’erano tutti: Jannacci, Pozzetto, Bruno Lauzi, Paolo Villaggio, Cochi. Io ero l’ultimo, seduto dietro la batteria, che allora suonavo. Ogni tanto dicevo qualcosa e la gente rideva. Nel ‘74 Cochi e Renato mi proposero di andare con loro a Canzonissima. ‘Io a Canzonissima? Siete matti?’. Poi andai. Grande successo con la Carrà ma il 6 gennaio era finito tutto. E adesso cosa faccio?, mi chiesi. Mio suocero, che era di Napoli e faceva il tassista, mi disse ‘fai o’ bollettone’, cioè prendi la licenza del taxi. Così feci dipingere di giallo la mia 124 e cercai i soldi per ‘il bollettone’. Per fortuna incontrai Bongiovanni (il patron del Derby, ndr) che mi disse: ‘Ue’, pistola, cosa fai?’ Tornai al Derby e Jannacci mi mise su uno spettacolino di un quarto d’ora. Vado sul palco e cominciano a fischiarmi, ‘Vai via’, ‘Cane!’, ‘Basta!’. Poi però Teocoli mi propose di fare coppia con lui e fu un successone".

Con Berlusconi però non furono sempre rose e fiori...

"Quando me ne andai (per fare Fantastico con Celentano, ndr), il giudice decise che dovevo restituirgli 2,5 miliardi! Una cifra che soltanto a dirla mi cag... addosso. Mi sequestrarono tutto, casa, macchina, conti correnti... Allora un giorno andai a Roma e alle 7 bussai a via dell’Anima. Venne ad aprirmi Gianni Letta. ‘Boldi cosa fa qui?’. Mi fece accomodare nel salottino. Attraverso la porta aperta potevo vedere la sala riunioni con Berlusconi, Letta, Confalonieri, Dell’Utri. Sapevano che ero lì ma non mi degnavano di uno sguardo. Non andavo neanche a fare la pipì per paura che mi scappassero di sotto il naso. Alle 13,15 sento che dicono ‘Allora, andiamo a pranzo?’ Gran sbattere di porte e scompaiono tutti. A un certo punto sento una voce alle mie spalle: ‘Cos’hai combinato?’ Era lui. Gli dico che ho fatto un errore, e lui mi risponde: ‘Nella vita bisogna fare tante str... se no, non si può crescere. Anche io ne ho fatte tante, e tante ne faccio ancora. Torna a lavorare con noi, sei riabilitato. Mi devi 2,5 miliardi di risate’. Telefonò all’avvocato e fece dissequestrare tutto, ma per parecchi anni lavorai praticamente gratis".

Anche la rottura con Christian De Sica fu un errore?

"Più che un errore, una variazione. Non ci siamo lasciati perché avevamo litigato, litigare con lui è impossibile, lo conosco da quando eravamo ragazzi. Diciamo che erano nati dei sospetti, delle dicerie del tipo ‘se non ci fossi io lui non sarebbe nessuno...’ Mia moglie Marisa era scomparsa da poco e trovai una sua lettera, in cui mi diceva di non rincorrere il successo a ogni costo. Allora mi dissi che era meglio cambiare rotta. Nel 2005 scadeva il mio contratto e mi presentai da De Laurentiis dicendo: ‘Non firmo’. Scoppiò il putiferio".

Dei suoi 73 film quale preferisce?

"Sognando la California, Vacanze di Natale 95 e Yuppies che segnò un’epoca. Imponemmo i modi di dire dello slang milanese e i romani, che fino ad allora avevano dominato, restarono al palo".

Finito il lockdown, riprenderete a lavorare?

"C’è il progetto di un film con Christian, non posso dire il titolo, ma c’entra il Natale. Lo gireremo con un nuovo sistema elettronico costosissimo: si recita davanti a un grande schermo verde di 15 metri e sullo sfondo si possono inserire tutti i posti del mondo. Infatti avremo un’ambientazione particolare. Si riderà moltissimo, parola di Massimo Boldi".