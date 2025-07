Maria Rosaria Boccia rischia il processo, chiuse le indagini sul caso Sangiuliano: ecco le accuse

Roma, 21 luglio 2025 – La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta che vede indagata l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, accusata dalla Procura di Roma di stalking, lesioni, interferenze

illecite nella vita privata e diffamazione ai danni dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

A Maria Rosaria Boccia i pm romani nell'avviso di conclusioni delle indagini contestano anche che ''con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed anche in tempi diversi'' ha affermato in due interviste, a un quotidiano e a una trasmissione televisiva, ''che il dottor Francesco Gilioli, all'epoca dei fatti capo di gabinetto del ministero della Cultura (individuato dai pm come parte offesa nel procedimento insieme a Sangiuliano e alla moglie) aveva controfirmato alla presenza del ministro Sangiuliano il contratto di collaborazione per l'incarico in suo favore di Consulente per i Grandi Eventi là dove invece detto contratto, pur firmato dalla Boccia, non era mai stato controfirmato dal dottor Gilioli''.

Boccia inoltre avrebbe dichiarato nell'intervista tv ''che a suo avviso il dottor Gilioli era stato rimosso dall'incarico di Capo di Gabinetto in relazione alla vicenda del suo contratto avendo commesso 'imprecisioni che un Capo di Gabinetto non può permettersi' e adombrando che fosse stato distrutto un contratto già perfezionatosi (mentre i tre originali, privi di controfirma e dunque invalidi, venivano conservati negli uffici del Ministero e poi depositati dal dottor Gilioli alla procura di Roma il 14 ottobre scorso) offendeva la reputazione e professionalità di Francesco Gilioli che aveva sempre agito - scrivono i pm - in conformità alle richieste provenienti dal Ministro Sangiuliano''.