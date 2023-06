Boccia in contropiede: Elly nelle piazze per il lavoro

"Non alimenteremo mai il chiacchiericcio di chi fatica ad accettare la leadership di Elly Schlein". Lo dice il capogruppo dem al Senato Francesco Boccia (foto), dopo le polemiche seguite alla partecipazione della leader Pd alla manifestazione del M5S sulle ‘vite precarie’: "Sarà in ogni piazza a tutela del lavoro". Come a dire: non solo quella pentastellata.

Concorda con la segretaria anche Francesco Laforgia, della direzione nazionale: "Schlein – scrive –, ha fatto benissimo a portare il suo saluto. Si parlava di reddito e dignità ed era giusto esserci. Pur nelle differenze". In difesa di Schlein anche il giornalista e membro della segreteria, Sandro Ruotolo: "Cara Elly, il popolo delle primarie vuole vederti continuare a portare avanti le nostre battaglie: lavoro, sanità pubblica, transizione ecologica, mezzogiorno".